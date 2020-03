Diretor do Borussia Dortmund se revolta com Neymar: "Ele é um bom ator"

A vitória do PSG em cima do Borussia Dortmund ocorrida nesta quarta (11), por 2 a 0, contou com boa atuação de Neymar, que converteu o gol que daria início à classificação dos franceses. O brasileiro também esteve presente no lance que originou a expulsão do meio campista Emre Can, ao final da segunda etapa.

O lance que colocou o Dortmund em desvantagem numérica de jogadores aconteceu aos 89’, quando Can cometeu falta e pôs Neymar na faixa lateral do campo. Em seguida, em meio a um discussão, o alemão o empurrou, recebendo, então, um cartão vermelho. Alguns personagens do Dortmund interpretaram o lance como valorização de Neymar: “Ele é um bom ator”, resumiu Michael Zorc, diretor executivo do Borussia, quanto ao brasileiro.

Técnico aurinegro, Lucien Favre também achou a decisão da arbitragem injusta: "É muito difícil, quase ridículo. Neymar exagerou”.

O brasileiro marcou dois gols no confronto de ida e volta, tornando-se figura principal para que o PSG espantasse a "maldição" das oitavas de final na Champions League, constante nos últimos anos pela competição.