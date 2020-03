Duração de contrato emperra negociação entre goleiro Manuel Neuer e Bayern

Praticamente o mundo inteiro está paralisado por conta da pandemia de coronavírus, mas os rumores do mercado de transferências seguem normais. Nesta segunda-feira (30), circulou na imprensa da Alemanha a renovação de contrato entre o goleiro Manuel Neuer e o Bayern de Munique. Ambos têm o mesmo desejo, mas há discordância na duração do próximo vínculo e esse ponto emperra a negociação no momento. O atual contrato tem duração até o meio de 2021.

De acordo com informações do Kicker, as duas partes querem uma extensão contratual. Enquanto os representantes do arqueiro pedem cinco anos de renovação, o clube oferece apenas dois. Aos 34 anos, o jogador quer permanecer na Baviera até os 40. Para se ter ideia, o goleiro Oliver Kahn, ídolo bávaro e atual presidente do Conselho de Administração do Bayern, defendeu as metas até os 39.

Um fator que sinaliza uma postura cautelosa do hexacampeão da Bundesliga é a contratação de Alexander Nübel. O arqueiro de 23 anos será contratado sem custos no meio do ano junto ao Schalke 04, em um destino similar a Neuer. Entretanto, Nübel vai chegar na briga por uma vaga como titular. Especulam-se que existe uma cláusula contratual de que o jovem goleiro atuaria em 15 partidas ao longo da próxima temporada.

Outro jogador que tem entrave na renovação de contrato é o lateral-esquerdo David Alaba. Segundo a Sport 1, outro veículo de imprensa germânico, disse que o jogador austríaco rejeitou a primeira proposta feita e a considerou inaceitável. Por causa da pandemia do Covid-19, as conversas foram suspensas, mas devem ser retomadas ainda durante o próximo mês de abril. Caso não chegue a um acordo, Alaba pode ficar livre no mercado e grandes equipes europeias acompanham essa situação de perto.