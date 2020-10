Principal nome da Fiorentina, Chiesa é contratado pela Juventus no último dia da janela

A Vecchia Signora se despede da janela de transferências com um nome de peso. Nesta segunda-feira (05), a Juventus anunciou a contratação do ponta-direita Federico Chiesa, ex-jogador da Fiorentina. O italiano de 22 anos chega a Turim por empréstimo de duas temporadas pelo valor de 10 milhões de euros, podendo ficar em definitivo ao final desse período mediante o pagamento de mais 40 milhões.

Caso o jogador alcance as metas estabelecidas em contrato durante o empréstimo, a Juve será obrigada a pagar os 40 milhões para ficar com Chiesa ao fim do vínculo atual. Caso as metas não sejam atingidas, os bianconeri terão a opção de contratá-lo de forma permanente pelo mesmo valor. Em ambos os casos, a Juventus poderá pagar um bônus de até 10 milhões de euros por gatilhos ligados ao desempenho do jogador.

O valor de 10 milhões a ser pago pelo empréstimo do jogador da Azzura será dividido em dois: nesta temporada, 2020/2021, a Juventus fará o pagamento de 3 milhões e na próxima, em 2021/2022, serão pagos os outros 7 milhões.

Além de Chiesa, a Vecchia Signora reforçou o seu elenco com outras promessas do futebol mundial. São elas: Dejan Kulusevski (contratado desde o início do ano, só chegou para esta temporada), de 20 anos, Weston McKennie, de 22, Rolando Mandragora, de 23 e o brasileiro Arthur, de 24. Além dos jovens, o atacante Àlvaro Morata, de 27 anos, foi recontratado.

Filho do ex-jogador Enrico Chiesa, Federico defendeu a Fiorentina desde as categorias de base. Pela Viola, Chiesa marcou 26 gols e deu 17 assistências em 135 partidas no Campeonato Italiano. O ponta foi às redes 10 vezes e distribuiu 6 assistências em 34 partidas na Serie A 2019/20.