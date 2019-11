Com show de Nainggolan, Cagliari goleia Fiorentina e entra no G-4 da Serie A

Em duelo direto por vagas nas competições europeias, o Cagliari se impôs e atropelou a Fiorentina neste domingo (10), pela 12ª rodada da Serie A. Jogando na Sardegna Arena, os rossoblù golearam a Viola por 5 a 2 e entraram momentaneamente na zona de classificação à Champions League. Rog, Pisacane, Simeone, João Pedro e Nainggolan fizeram para os sardos, enquanto Vlahovic, duas vezes, descontou.

O Cagliari fez um primeiro tempo impressionante em sua casa. Enfrentando um time que só havia um dos nove jogos anteriores, os rossoblù foram dominantes, pressionaram muito quando a Fiorentina tinha a posse de bola e limitaram os espaços para Castrovilli e Chiesa trabalharem. A Viola apostou em um esquema com um centro-avante fixo, mas criou pouco e não conseguiu segurar o ímpeto dos sardos.

Mesmo assim, a primeira chance mais clara foi da Viola. Aos 13, Pulgar bateu falta lateral na segunda trave e Vlahovic raspou com perigo, à esquerda do gol. Três minutos depois, em jogada muito rápida do Cagliari pelo meio, Nainggolan deu passe milimétrico para Rog, que saiu de frente para o gol e tirou de Dragowski para fazer 1 a 0. No minuto seguinte, Simeone teve a chance do segunda em contra-ataque veloz puxado por Cigarini, mas parou em grande defesa do goleiro.

Mesmo com a vantagem, o Cagliari manteve o ímpeto. Foram oito finalizações dos mandantes, contra quatro da Viola, cinco a um em remates certos. Mostrando repertório, os mandantes ampliaram a vantagem aos 25. Cigarini cobrou escanteio na segunda trave, e Pisacane subiu livre para tocar de cabeça e mandar no canto de Dragowski: 2 a 0.

Enquanto a Fiorentina se lançava um pouco mais para o ataque tentando diminuiu a desvantagem, dava espaços que o Cagliari explorava. Aos 34, Nainggolan recebeu livre pela direita, avançou e chutou cruzado, mas parou em Dragowski. Na sequência, o belga cruzou para o meio, e Simeone, de letra, fez valer a 'lei do ex' na Sardegna Arena. A Viola quase descontou aos 38, quando Pezzella parou em ótima defesa de Olsen em rebote de um escanteio, porém não foi o suficiente para diminuir o déficit antes do intervalo.

Vincenzo Montella trocou Lirola por Sottil para a segunda etapa, reposicionando Chiesa para a ala direita e tentando aumentar o poder ofensivo da Viola. O time deu sinais de que poderia lutar por algo na segunda etapa, quando, aos seis, Dalbert encheu o pé da entrada da área e exigiu grande defesa de Olsen, mas, os espaços deixados atrás, foram fatais para os visitantes. Aos oito, no contra-ataque puxado pelo meio, Nainggolan arrancou desde o meio-campo e deu a terceira assistência do dia para João Pedro, que saiu de frente para o gol e tocou no canto para ampliar.

Aos 14, Simeone quase fez o quinto, mas parou em defesaça de Dragowski. Do outro lado, Olsen continuava parando as chances da Fiorentina. A Viola terminou a partida empatada em finalizações com o Cagliari - 15 para cada - e deu sete chutes certos, um a menos que os rivais, mas o aproveitamento foi bem menor. Sottil quase diminuiu aos 17, porém, três minutos depois, Nainggolan completou sua atuação fantástica com um chutaço no ângulo de fora da área: 5 a 0.

Daí para frente, o Cagliari reduziu a intensidade, e a Fiorentina continuou em cima, tentando diminuir a goleada. Aos 29, Dalbert recebeu de Sottil, cruzou rasteiro e Vlahovic dominou antes de chutar forte e marcar seu primeiro gol na Serie A. Ele ainda fez mais um aos 42. Após novo cruzamento do lateral brasileiro, a bola sobrou para o sérvio no lado direito. O centro-avante limpou para dentro, limpou Pellegrini e, mesmo com pouco ângulo, mandou no canto direito e deu números finais à partida.

As duas equipes só voltam a campo em duas semanas, após as partidas da data Fifa, no domingo (24). O Cagliari, que tem 24 pontos, e é momentaneamente o terceiro colocado, enfrenta fora de casa o Lecce, às 16h45. A Fiorentina, oitava colocada, com 16, viaja ao norte da Itália para enfrentar o Hellas Verona, às 11h.