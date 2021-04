Neymar marca duas vezes, mas PSG é derrotado pelo Lorient nos acréscimos

Em jogo válido pela 22ª rodada da Ligue 1 2020-21, o Paris Saint-Germain enfrentou o Lorient no Stade du Moustoir, em Lorient/FRA. Após 12 jogos sem vencer o PSG, os donos da casa levaram a melhor, venceram por 3 a 2, com gols de Laurent Abergel, Yoane Wissa e Tarem Moffi. Neymar marcou duas vezes de pênalti para o PSG.

Neymar foi o nome da partida, o brasileiro brilhou, marcou dois gols mas não foi o suficiente para a vitória com PSG. Os donos da casa jogaram no contra-ataque e foram melhores na primeira etapa, tanto que abriram o placar. Abergel aproveitou a sobra da dividida entre Morel e Danilo, chutou no ângulo e marcou aos 36 minutos. Aos 45, Mbappé sofreu pênalti. Na cobrança, Neymar converteu com categoria e empatou o jogo.

No início do segundo tempo, o time parisiense foi superior e estava disposto a virar o placar. Aos 12 minutos Icardi foi derrubado na área. Juiz marcou nova penalidade máxima. Mais uma vez, Neymar bateu e converteu. Porém, o clube parisiense mostrou que sua maior fragilidade é no sistema defensivo. Após belíssima tabela com Moffi, Yoane Wissa balançou as redes e igualou o placar.

O PSG foi para cima em busca da vitória, mas deu espaço aos contra-ataques. Os espaços deixados na zaga eram tudo que os Bretões precisavam para serem superiores e garantirem a vitória. Aos 45, Moffi recebeu na frente com velocidade, aproveitou a defesa desorganizada e tocou na saída de Sergio Rico para garantir a vitória.

Com o resultado, os Tangos obtiveram a segunda vitória seguida e deixam o rebaixamento direto ao subirem a 18ª colocação, na faixa de repescagem, com 18 pontos somados. Por outro lado, o técnico Mauricio Pochettino sofreu a primeira derrota à frente do clube parisiense e o time perde a sequência de oito jogos de invencibilidade. Pior, a equipe deixa a liderança e cai ao terceiro lugar, com 45 pontos.

Os times voltam a campo na próxima quarta-feira (3). O Lorient vai encarar o Rennes às 15 horas, no Roazhon Park, em Rennes/FRA. Por sua vez, o Paris Saint-Germain terá duelo contra o Nîmes no Parc des Princes, em Paris/FRA, às 17 horas.