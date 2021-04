Palmeiras domina "Time do Ano" da Libertadores 2020

Ao fim de mais uma edição da Libertadores, a Conmebol definiu o "Time do Ano" da competição. Como já era esperado, o campeão Palmeiras é o time que mais tem representantes dentro dos 11 iniciais. Ao todo, a equipe alviverde tem seis atletas. Outro finalista, o Santos também tem seus atletas: três.

Os dois únicos jogadores que estão na seleção da competição e não chegaram à final é Montiel, do River Plate, e Carlitos Teves, do Boca Juniors. Dessa forma, o domínio dos times brasileiros é acachapante na edição 2020 da Libertadores. Confira o "Time do Ano":

Agora, com o time coberto pela glória eterna da Libertadores, o Palmeiras segue sua caminhada da temporada ao focar suas atenções na final da Copa do Brasil, contra o Grêmio, e no Mundial de Clubes.