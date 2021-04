Em jogo maluco, Barcelona vira contra Granada na prorrogação da Copa do Rei

Tudo apontava para mais uma surpresa envolvida para o Barcelona. Na última quarta-feira (03), nas quartas de final da Copa do Rey 2020/2021, a equipe viajou até o Nuevo Los Cármenes e, no tempo regulamentar, perdia para o Granada por 2 a 0 até os 43 da segunda etapa. Reagiu de maneira impressionante e, nos acréscimos, três três gol (!), sacramentando a vitória por 5 a 3.

No 4-2-3-1, apesar da dificuldade imposta aos visitantes, o Granada, de Diego Martínez, teve bem menos números positivos que o Barça de Ronald Koeman - em campo no 4-3-3. Os catalães tiveram 79% da posse de bola e trinta e seis finalizações (contra sete dos adversários) - sendo vinte certas, e quatro do Matagigantes.

Surpresa atrás de surpresa

O jogo começou da maneira que muitos esperavam: logo aos sete minutos, tentando aproveitar bola viva na área, Francisco Trincão desperdiçou o rebote quase na pequena área. E, como diz a sabedoria popular, quem não faz, toma. Alberto Soro acionou Kenedy na ponta esquerda, e o brasileiro abriu o placar aos 34 minutos. Aos 12 da segunda etapa, o Matagigantes, de novo, surpreendeu: Angel Montoro lançou o experiente Roberto Soldado, que finalizou no canto direito de Marc-André ter Stegen.

No desespero, o Barcelona foi para o ataque. Aos 18 minutos, Trincão encheu o pé na entrada da área e acertou o travessão. Aos 39, Antoine Griezmann arriscou de longe e Aarón Escandell defendeu. Três minutos depois, após passe de Pedri, Ousmane Dembelé perde grande chance à esquerda da meta. Eis que, aos 43, Griezmann escorou cruzamento rasteiro da direita, a bola bateu na trave, em Escandell e entrou. E, aos 48 minutos, Jordi Alba arriscou de longe para empatar, de maneira agônica, a partida.

Na prorrogação, o Barcelona manteve a empolgação e conseguiu o resultado. Com seis minutos, Lionel Messi fez bela jogada individual e chutou em cima do goleiro do Granada. Três minutos depois, quem apareceu na área foi Martin Braithwaite, e ele também desperdiçou a oportunidade chutando em cima de Escandell. No minuto seguinte, a virada: Griezmann cabeceou no canto direito aproveitando cruzamento de Jordi Alba.

Com 13 minutos, o árbitro marcou pênalti de Sergino Dest em Darwin Machís: Fede Vico deslocou o alemão no canto esquerdo. Com tudo novamente empatado, os catalães mostraram força no final: aos três minutos do segundo tempo da prorrogação, Frenkie de Jong faz jogada individual e chuta no canto direito. Cinco minutos depois, Griezmann rolou para Jordi Alba e o lateral emendou lindo voleio para encerrar os insólitos 5 a 3.

Próximos jogos

O Barcelona aguarda o sorteio para saber quem enfrentará nas semifinais da Copa do Rey 2020/2021. Antes disso, no próximo sábado (06), às 10h (Horário de Brasília), o Granada viaja para enfrentar o Levante; um dia depois, às 17h, os culés encaram o Betis fora de casa - ambos os jogos por LaLiga (Campeonato Espanhol) 2020/2021.