Em grande partida de Messi, Barcelona vence Athletic Bilbao e sobe ao segundo lugar

Dos maiores jogadores da história do futebol mundial, Lionel Messi, quando inspirado, é capaz de carregar o time pelo qual joga nas costas. Isso aconteceu mais uma vez no último domingo (31), quando a Pulga foi decisiva para que o Barcelona vencesse o Athletic Bilbao por 2 a 1 no Camp Nou, em duelo válido pela 21ª rodada de LaLiga 2020-21.

O Barcelona, é bem verdade, teve superioridade nas estatísticas: 58% de posse de bola, 12 finalizações a gol (contra sete dos adversários) e seis delas certas (ante duas dos bascos). No 4-2-3-1 de Ronald Koeman, os culés foram, entretanto, bem mais efetivos que os Leones - armados no 4-4-2 por Marcelino García Toral.

Pulga inspirada

Logo aos cinco minutos, Lionel Messi faz bela jogada individual e finalizou em cima de Unai Simón. Aos 15, após bom passe de Oscar Mingueza, a Pulga recebeu no lado direito da área e chutou alto demais . Eis que, aos 19, o argentino fez isso aí:

O segundo tempo teve um susto para o Barcelona. Ao tentar afastar cruzamento de Iker Muniain, aos três minutos, Jordi Alba mandou a redonda no lado direito inferior de Marc-André ter Stegen - e, após o gol, o VAR validou a marcação. Dez minutos depois, Frenkie de Jong cruzou da esquerda e atingiu Miralem Pjanic, que cabeceou em Simón.

Aos 29, Mingueza deu assistência espetacular para Antoine Griezmann, que chutou forte para desempatar. Poderia ser mais: aos 48 minutos, Alba fez bela jogada individual e chutou alto, com Simón fazendo boa defesa.

Próximos jogos

Na próxima rodada do Campeonato Espanhol, o Barcelona viaja para enfrentar o Real Betis, no próximo domingo (7), às 17h (horário de Brasília) - mesmo dia em que, às 12h15, o Athletic Bilbao recebe o Valencia. Antes disso, as equipes jogam pelas quartas de final da Copa do Rei. Os culés encaram o Granada fora de casa na quarta-feira (3), às 17h - mesma hora em que, um dia depois, o Athletic atua ante o Real Betis.