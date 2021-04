Com gol decisivo de Paquetá, Lyon supera Dijon fora de casa

Em busca da terceira vitória consecutiva, o Lyon viajou até Dijon para encarar o time da casa nesta quarta-feira (3), no Estádio Gastón Gérard, em jogo válido pela 23ª rodada da Ligue 1. O time visitante cumpriu o objetivo e, com gol de Lucas Paquetá, venceu o confronto por 1 a 0.

Nos dois tempos, o OL controlou e registrou 63% de posse de bola ao todo, além de 16 finalizações, sendo oito encaixadas no alvo. O Dijon, por outro lado, apesar de não ter a posse, tentou arriscar 14 finalizações, mas exigiu defesas de Anthony Lopes em somente duas oportunidades.

Aos 22, Les Gones abriram o placar em lance que Toko Ekambi recuperou a bola no meio-campo e passou para Paquetá, que se lançou em velocidade pelo lado direito e finalizou na saída do goleiro adversário, mesmo acompanhado de perto pela marcação.

O Lyon criou chances para ampliar a vantagem, contudo parou em três defesas de Racioppi na primeira etapa, enquanto o arqueiro impediu outros quatro momentos no segundo tempo. No fim, permaneceu o triunfo pelo placar mínimo.

Classificação e próximos compromissos

Com a vitória, o Lyon permanece na vice-liderança, com 49 pontos, dois atrás do líder Lille. O Dijon, por sua vez, se mantém na zona de rebaixamento, na penúltima colocação, com somente 15 pontos em 23 partidas.

Na próxima rodada, o Lyon recebe Strasbourg no sábado (6), às 15h, enquanto o Dijon visita o Montpellier no domingo (7), às 11h.