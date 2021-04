Um clube, uma comunidade global: conheça o FC Cincinatti, o novo time de Brenner

Com apenas cinco anos de existência, o FC Cincinatti hoje é uma das franquias mais promissoras da Major League Soccer (MLS) e prova disso é a demonstração de força na contratação de Brenner, ex-São Paulo. Nova equipe do promissor atacante brasileiro, os Orange and Blues farão sua terceira temporada na elite estadunidense e se caracterizam pelo apoio às pautas minoritárias de nível mundial.

Dono de uma das ações mais elogiáveis nos Estados Unidos, como a “One club, one community”, o Cincinatti se orgulha de ser uma comunidade inclusiva. Através de suas redes sociais, a equipe tem um fórum de diversidade, onde jogadores, torcida e estafe conversam sobre temas sensíveis e de intolerância social.

Junto disso, o Cincinatti também é um patrocinador de fundações que combatem injúrias raciais. Em seu site, está documentado que 250 mil dólares são investidos em comunidades africanas e americanas, incluindo na cidade da franquia, para o trabalho contra esse tipo de crime.

Desde 2018, a comunidade do clube também tem uma fundação, onde programas de educação, psicologia e atividades infantis ajudam crianças e adultos que consomem o Cincinatti.

Para a construção de seu estádio - West Ens Stadium, uma moderna arena que possui aval da FIFA para receber eventos internacionais, como a Copa do Mundo por exemplo, e que comporta 35 mil pessoas, o planejamento da nova casa, ajudou a economia local abrangendo as mais variadas camadas possíveis: com dados do clube, $64.2 milhões foram injetados em negócios minoritários; $36 milhões em negócios femininos e mais $76.6 milhões em pequenas empresas regionais.

Dono de um Centro de Treinamento invejável, denominado Mercy Health, em Milford, o FC Cincinatti é potencialmente um dos times mais populares da liga. Ostentando recordes de públicos na sua estreia profissional na USL, somando médias de 20, 23 e 24 mil pessoas por jogo, chegou a ter 30 mil pagantes em um amistoso contra o Crystal Palace, o maior recorde da história do clube. Esses números atraíram olhares de investidores e comissários da MLS que desde 2016 permitem o crescimento orgânico da nova equipe de Brenner.