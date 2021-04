Top 10: Flamengo lidera ranking de clubes das Américas com mais seguidores nas redes

As redes sociais são grandes termômetros para medir o engajamento das torcidas nas contas de seus times. Quando o assunto se trata apenas de equipes das Américas, o Flamengo lidera de forma disparada, e seguido por outro brasileiro, o Corinthians. E no top 10 do quesito, cinco são clubes daqui, do Brasil, mostrando o poder das torcidas canarinhas.

Tal levantamento foi feito pela plataforma de análise de mídias sociais Depor Finanzas, que somou a quantidade de seguidores em cinco redes sociais: Tik Tok, YouTube, Instagram, Facebook e Twitter.

Ranking de clubes das Américas com mais seguidores nas redes sociais:

1º Flamengo: 37,4 milhões

2º Corinthians: 25,1 milhões

3º Club America: 18,9 milhões

4º Boca Juniors: 18,7 milhões

5º River Plate: 17,6 milhões

6º São Paulo: 16,2 milhões

7º Chivas: 13,1 milhões

8º Palmeiras: 12,4 milhões

9º Atlético Nacional: 9,39 milhões

10º Santos: 8,95 milhões