Sem brilhar, Chelsea conta com gol de Abraham para eliminar Barnsley da FA Cup

Não foi nada fácil. O Chelsea, entretanto, conseguiu vencer o Barnsley, nesta quinta-feira (11), no Oakwell, em jogo válido pelas oitavas de final da FA Cup 2020-1. O solitário gol do 1 a 0 foi marcado por Tammy Abraham, já no segundo tempo - após uma primeira metade bastante equilibrada.

No 3-4-3 de Valérien Ismael, o Barnsley teve mais volume ofensivo: foram catorze finalizações, contra seis do Chelsea - em chutes certos, quatro dos Tykes e uma dos Blues. A equipe comandada por Thomas Tuchel, também no 3-4-3, entretanto, teve mais posse de bola no Oakwell: 73%.

Garoto salvador

O Chelsea começou a partida acuado. Aos 11 minutos, Cauley Woodrow cruzou da direita e Callum Brittain cabeou em direção ao gol, mas Kepa Arrizabalaga defendeu. A resposta veio aos 20: Abraham adentrou a área pelo lado direito e Toby Sibbick o derrubou. Na visão do árbitro, entretanto, nada a ser marcado. Aos 45, após cobrança de escanteio, nova cabeçada de Brittain, com a redonda passando à esquerda da meta.

No segundo tempo, o Chelsea saiu mais para o jogo. Com 13 minutos, Callum Hudson-Odoi adentrou a área e chutou à direita da meta. Aos 17, Antonio Rudiger escorou cobrança de falta na área, com a redonda passando à esquerda. O gol saiu dois minutos depois: após cruzamento da direita de Reece James, Abraham anotou com a baliza aberta.

Na base do desespero, o Barnsley tentou avançar. Quase sem ângulo, no lado direito, Michael Sollbauer arriscou de longe e Kurt Zouma travou.

Próximos jogos

Nas quartas de final da FA Cup, o Chelsea enfrenta o Sheffield United, em data ainda não definida. Na Championship, o Barnsley viaja para enfrentar o Brentford no próximo sábado (14), às 10h. Um dia depois, às 17h, o Chelsea recebe o Newcastle pela Premier League.