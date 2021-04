Manchester United vence West Ham na prorrogação e se classifica às quartas da FA Cup

Foi no sufoco, mas passou! Em jogo válido pela oitavas de final da FA Cup, o Manchester United recebeu o West Ham no Old Trafford na tarde desta terça-feira (9). Os dois times fazem campanhas boas na Premier League: enquanto o time de Solskjaer permanece na vice-liderança, o time de David Moyes virou uma das surpresas da temporada, aparecendo na sexta colocação.

O jogo não foi o mais empolgante, tendo seis chutes ao gol no total, mas o Manchester United conseguiu o gol com McTominay na prorrogação e passou para a prorrogação.

Distribuição tática

Ole Gunnar Solskjaer trouxe um Manchester United um pouco modificado, mas continuou com a escalação no 4-2-3-1. Com Henderson no gol, a defesa foi formada por Wan-Bissaka e Alex Telles nas laterais e Lindelöf e Harry Maguire na zaga. Na volância, Fred e Matic apoiavam a defesa enquanto Greenwood, Van de Beek e Rashford criavam as jogadas no meio-campo. No comando do ataque, Anthony Martial.

Já David Moyes também usou o 4-2-3-1 para mandar o West Ham ao Old Trafford: Fabianski no gol, Dawson e Ogbonna na defesa, Coufal e Cresswell nas laterais. No meio, Noble e Rice auxiliaram na marcação, enquanto Bowen, Soucek e Fornals cuidaram da criação das jogadas. Na frente, o ataque foi liderado por Yarmolenko.

McTominay sai do banco e classifica Manchester United

O empate em 3 a 3 contra o Everton na última rodada da Premier League já mostrava que o United de Solskjaer não é o mesmo dos 9 a 0 contra o Southampton todos os jogos. A irregularidade do time é, inclusive, um dos motivos pelo que hoje ele é vice-líder da competição com cinco pontos de distância do rival Manchester City.

Os números do primeiro tempo ajudam bem a entender a estratégia dos dois times. Enquanto o time de Solskjaer tentava fazer o gol, o West Ham sabia se defender bem. No primeiro tempo, somente um dos oito chutes dos Red Devils acertaram o gol de Fabianski. Seis deles foram cortados pela defesa antes de chegar ao alvo. Do outro lado, Henderson não precisou trabalhar pois o único chute do West Ham foi tirado pela defesa.

Os números do segundo tempo mostram que o jogo não mudou. Enquanto os donos da casa dominavam a posse de bola, com 58%, finalizava cinco chutes. Porém, a mira não estava lá essas coisas já que só um foi no alvo. Do outro lado, o West Ham continuava precisando encaixar um contra-ataque para surpreender o United. Enquanto ele não vinha, o time finalizou somente uma vez na segunda etapa.

Como o gol não saia de nenhum dos lados, os técnicos tiveram que fazer alterações durante o jogo. Solskjaer colocou Scott McTominay, Bruno Fernandes e Edinson Cavani no segundo tempo. Já do outro lado, David Moyes teve que queimar três substituições por lesão: Ogbonna, aos 16 do primeiro tempo, Diop e Yarmolenko no segundo tempo.

Na prorrogação veio, finalmente, o que o Manchester tanto queria: o gol. Em um contra-ataque fulminante, Rashford ajeita rápido no meio da grande área para McTominay, que chegou fuzilando o gol. O escocês marcou em seu terceiro jogo seguido e já é seu sétimo gol na temporada - o mesmo número que o volante tinha nas 3 temporadas que tem como profissional nos Red Devils.

Sequência da competição

O Manchester United chega às quartas de final da Copa da Inglaterra, vencendo os últimos nove jogos em casa pelo torneio. Na atual temporada, o Manchester United já deixou para trás Watford, Liverpool e West Ham. Nas quartas, os Red Devils enfrentam o adversário que ganhar o confronto de quinta-feira (11) entre Wolverhampton e Southampton.