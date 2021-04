Aubameyang faz três em vitória do Arsenal sobre o Leeds United

Não faltou animação nem gols no Emirates Stadium neste domingo (14). Em casa, em jogo válido pela 24ª rodada da Premier League (Campeonato Inglês) 2020/2021, o Arsenal fez 4 a 2 no Leeds United com direito a grande partida de Aubameyang.

Armado no 4-2-3-1, a equipe de Mikel Arteta finalizou mais (treze a nove), mas acertou o mesmo tanto que o time visitante: cinco. A maior posse de bola, entretanto, foi do Leeds, no 4-1-4-1 de Marcelo Bielsa: 55%.

Começo arrasador

O Arsenal teve um início fulgurante na partida. Aos 13 minutos, Granit Xhaka acionou Pierre-Emerick Aubameyang no comando do ataque e o gabonês chutou forte, vencendo Illan Meslier. O Leeds United tentou responder aos 26 minutos: Jack Harrison recebeu de Raphinha e chutou na esquerda, para boa defesa de Bernd Leno. Auba apareceu novamente três minutos depois: após passe de Emile Smith Rowe, o atacante chutou em cima de Liam Cooper.

O VAR tomou o protagonismo da peleja no final da primeira etapa. Aos 34, Cooper derrubou Bukayo Saka na área e o árbitro de campo, Stuart Attwell, marcou o pênalti - o árbitro de vídeo, entretanto, retirou a penalidade do Arsenal. Sem a necessidade da tecnologia, após bobeada imensa na saída de bola de Meslier, Saka o desarmou e o goleiro teve que cometer pênalti. Na cobrança, Aubameyang deslocou o arqueiro e chutou no canto direito. Quatro minutos depois, após belo passe de Dani Ceballos, Héctor Bellerín finalizou e marcou o terceiro dos gunners.

Logo no começo da segunda etapa, o placar se transformou em uma incontestável goleada. Smith Rowe alçou bola na área e Aubameyang marcou o hat-trick aos dois minutos. Os Whites apareceram aos cinco: Raphinha desceu pela direita e chutou na direita - para boa defesa de Leno. O Leeds United chegou ao gol aos 18 minutos: Pascal Struijk ganhou cobrança de escanteio no primeiro poste e anotou. Raphinha finalizou forte aos 22, passando perto da trave direito. Dois minutos depois, Tyler Roberts acionou Helder Costa e o português anotou o segundo.

Com 31, Patrick Bamford foi derrubado por David Luiz e pediu o pênalti para os Whites, mas o árbitro nada marcou. Segundos depois, Martin Odegaard serviu Aubameyang no comando do ataque e o gabonês chutou na trave direita. Saka também acertou a trave, mas a esquerda, aos 39 minutos, após assistência de Ceballos. Com 42, Ceballos arriscou de longe e Meslier salvou finalização no ângulo direito.

Próximos jogos

Na próxima rodada da Premier League (Campeonato Inglês) 2020/2021, o Arsenal recebe o Manchester City no próximo domingo (21), às 13h30 (Horário de Brasília), dois dias depois do Leeds United visitar o Southampton às 17h. Antes disso, em jogo válido pela UEFA Europa League 2020/2021, o Arsenal visita o Benfica na quinta-feira (18), às 17h.