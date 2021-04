Wanderson comemora boa fase no Krasnodar e projeta disputa na Uefa Europa League

Há três anos no Krasnodar e um dos principais nomes do futebol russo, o meia-atacante brasileiro naturalizado belga Wanderson falou sobre a fase iluminada que vive no país. Segundo o jogador, pretendido por gigantes europeus, a meta é continuar batendo recordes e crescendo no país.

“Estou vivendo uma fase muito positiva aqui no Krasnodar e no futebol russo. Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo comigo. Vou continuar trabalhando ao máximo para continuar crescendo de produção e melhorando meus números aqui", falou.

Segundo Wanderson, o grupo tem tudo para crescer no Campeonato Russo e na Uefa Europa League.

“Vamos procurar fazer uma grande sequência na Liga e nos manter firmes na Europa League. O grupo está muito motivado e focado nisso”, disse.