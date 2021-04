Milan leva empate nos acréscimos do Estrela Vermelha na Europa League 

E a decisão ficou pra semana que vem! Na tarde desta quinta-feira (18), o Milan visitou o Estrela Vermelha em jogo válido pela ida da fase 1/16 avos da Europa League. Do lado dos donos da casa, o atual líder do Campeonato Sérvio chegou ao mata-mata pela segunda colocação do Grupo L. Já o Milan foi o primeiro colocado do grupo H.

Visando o jogo contra a Inter de Milão que acontece no domingo, Stefano Pioli colocou um time praticamente inteiro reserva. Movimentado do início ao fim, o jogo terminou empatado em 2 a 2. Os gols dos visitantes saíram por Pankov, que fez contra, e Theo Hernández. Já os sérvios empataram com Kanga e Pavkov.

Com time reserva, Milan sofre empate nos acréscimos e decide vaga na Itália

O primeiro tempo foi marcado por um jogo bem equilibrado, com chances para ambos os lados. Apesar do Estrela Vermelha ter chutado 11 vezes, somente quatro foram em direção ao gol de Donnarumma. Do outro lado, o Milan finalizou seis vezes e uma foi no gol de Borjan.

Ainda no primeiro tempo, o Milan teve que marcar três vezes para abrir o placar. Depois de um gol impedido e um anulado por toque de mão, Pankov deu um carrinho tentando tirar o cruzamento de Castillejo, mas acabou empurrando pra dentro da própria meta.

O segundo tempo começou com o time da casa pressionando para empatar o jogo logo no início. Logo aos 5 minutos, Falcinelli tentou um chute a gol e a bola desviou no braço do zagueiro italiano Romagnoli. Kanga converteu e empatou para os sérvios. Porém, aos 61', Pankov cometeu pênalti e Theo Hernandez deixou os italianos na frente de novo.

O Milan já estava com os três pontos na mala, jogando com um a mais após a expulsão de Rodic aos 77', quando Pavkov subiu na primeira trave e desviou uma cobrança de escanteio para o fundo do gol aos 93'. O herói tinha acabado de entrar no jogo.

Os números da segunda etapa mostram que o Milan foi mais perigoso em suas chances, certando quatro dos seis chutes, mas não conseguiu colocar isso em prática. Do outro lado, o Estrela Vermelha chutou nove vezes, mas apenas três foram no alvo.

Classificação e próximos jogos

O Estrela Vermelha volta a campo encarando o Spartak Subotica no próximo domingo (21), às 13h, pelo Campeonato Sérvio. Mais cedo, às 11h, o Milan tem confronto direto pela liderança da Serie A no derby contra a Inter de Milão.

O jogo de volta será na próxima quinta-feira (25), às 17h, no San Siro.