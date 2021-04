Ajax surpreende e bate Lille de virada no fim 

Além de mostrar superioridade durante os 90 minutos, o Ajax confirmou vitória de virada por 2 a 1 diante do Lille no final do segundo tempo, nesta quinta-feira (18), no Pierre-Mauroy, na França, em confronto válido pelo jogo de ida dos 16 avos de final da Uefa Europa League. Weah fez a favor dos franceses, enquanto Tadic e Brobbey marcaram para os holandeses.

A primeira etapa foi totalmente dominada pelo time visitante, que com o brasileiro Antony, chegou ao ataque em três oportunidades, além de exigir a mesma quantidade de defesas de Maignan. De outra parte, Stekelenburg não trabalhou em seu lado. Contudo, o placar não foi movimentado antes da ida ao intervalo.

O Ajax manteve a postura agressiva para o segundo tempo e quase inaugurou o marcador aos 64, quando David Neres carimbou a bola na trave. Mesmo comandando a partida, quem chegou primeiro ao gol foi justamente o Lille, aos 72. Os franceses aproveitaram a falha no passe errado de Tagliafico e Weah, livre de marcação, finalizou na saída do goleiro.

O lateral argentino se redimiu do erro e foi derrubado por Renato Sanches na grande área. O pênalti foi dado e, aos 87, Tadic converteu a cobrança na marca da cal. Com o empate em mãos, os holandeses precisaram de apenas mais dois minutos para decretar a virada com Brobbey, que entrou na vaga de Neres aos 74 para marcar o importante tento e confirmar o triunfo no fim.

Próximos compromissos

O jogo de volta entre as equipes será realizado na próxima quinta-feira (25), às 14h55, na Amsterdam Arena, na Holanda. Em seus respectivos campeonatos nacionais, o Lille visita o Lorient no domingo (21), às 13h05, enquanto o Ajax recebe o Sparta Roterdã no mesmo dia, mas às 16h.