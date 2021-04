Milan e Roma garantem vaga nas oitavas de final da Europa League

Seguem os italianos! Na tarde desta quinta-feira (25), o Milan recebeu o Estrela Vermelha em jogo valendo uma vaga nas oitavas de final da UEFA Europa League. Como o primeiro jogo acabou empatado em 2 a 2, a vantagem do empate sem gols era dos italianos.

O jogo foi muito equilibrado, com um time dominando cada etapa da partida. Foi tão equilibrado que acabou em 1 a 1, com gols marcados por Kessié e El Fardou Ben. Com o critério de gols fora de casa, o Milan levou a melhor no duelo.

Milan leva vantagem nos gols fora de casa e se classifica para as oitavas da UEL

O início do jogo mostrava que o Milan não venderia sua vaga nas oitavas tão fácil assim. Logo aos 7 minutos, Krunic foi derrubado dentro da área e Kessié abriu o placar. Porém, aos 24, El Fardou Ben mostrou que o Estrela Vermelha também estava dentro no jogo e empatou.

Os números do primeiro tempo mostram que, apesar de não ter a bola na maior parte do tempo (46%), o Milan que tinha mais chances de ampliar o placar. Porém, apesar do time de Stefano Pioli ter chutado 11 vezes, somente duas foram em direção ao gol de Borjan. Do outro lado, os sérvios acertaram uma das seis chances no gol de Donnarumma.

O segundo tempo trouxe os visitantes tentando arrancar uma vitória e ficar com a vaga nas oitavas de final. Porém, o Milan conseguiu segurar bem o resultado - principalmente após a expulsão de Marko Gobeljić aos 70'.

Os números da segunda etapa mostram que o Estrela Vermelha até tentou pelo menos um gol, chutando 10 vezes, porém somente um deles conseguiu ter o destino certo. O Milan chutou menos, com cinco chances, mas acertou duas no gol de Borjan.

Apesar de mais um empate, o resultado fez com que o Milan passasse para as oitavas de final, já que marcou dois gols fora de casa.

Na capital italiana, Roma vence Braga e se classifica para as oitavas da UEL

Quem tinha uma situação mais tranquila do que a do Milan era a Roma. Como o time de Paulo Fonseca já tinha vencido o primeiro jogo em Portugal, a vantagem veio a favor dos italianos.

O primeiro tempo mostrou que a Roma não ligou muito para a vantagem no placar e entrou pro jogo logo no início, principalmente com o gol de Dzeko aos 23. No primeiro tempo, os lobos acertaram dois dos seis chutes no gol de Tiago Sá. Do outro lado, os portugueses acertaram uma das quatro finalizações no gol de Pau López.

O segundo tempo trouxe ainda mais emoção do que o primeiro. Aos 72', Lorenzo Pellegrini teve a chance de ampliar o placar cobrando pênalti, mas errou chutando pra fora. Mesmo assim, aos 74', Carles Pérez ampliou para 2 a 0.

Aos 87', Bryan Cristante fez um gol contra e marcou o único gol a favor do Braga na disputa, mas Borja Mayoral acabou com o jogo nos acréscimos e acabou em 3 a 1.

Os números do segundo tempo mostram que o jogo foi bem mais equilibrado. Apesar de menor posse de bola, com 36%, os italianos acertaram dois dos seis chutes no gol, enquanto os portugueses acertaram duas de cinco finalizações.

Sorteio das oitavas de final

O sorteio das oitavas de final da competição acontece nesta sexta-feira (26), às 9h. Os clubes classificados para esta fase da competição são: Ajax, Arsenal, Granada, Manchester United, Dínamo Zagreb, Dínamo de Kiev, Milan, Mölde, Olympiakos, Rangers, Slavia Praha, Tottenham, Roma, Shaktar Donetsk, Villareal e Young Boys.