Com grande segundo tempo, Milan vence Crotone e retoma a  liderança da Serie A

Eles voltaram! Na tarde deste domingo (07), o Milan recebeu o Crotone em jogo válido pela 21ª rodada da Serie A. Apesar da primeira colocação, o time de Stefano Pioli não viver sua melhor fase e perdeu o primeiro jogo da semifinal da Coppa Itália no meio de semana. Já o Crotone vive uma situação bem mais difícil no campeonato: o lanterna da competição tem apenas 12 pontos e não vence há três jogos.

O Milan conseguiu se manter dominante e venceu o jogo por 4 a 0, com dois gols de Ibrahimovic e dois de Rebic. A vitória fez o time se manter na liderança, já que a vice-líder Inter já jogou na rodada.

A volta do grande futebol

Finalmente, o Milan conseguiu dominar o jogo e, mais importante, voltar a jogar bem. O time da casa mostrou sua dominância já no começo do jogo, com Ibrahimovic tendo chances de abrir o placar logo aos 5 minutos. Porém, o sueco estava em posição de impedimento.

Mesmo assim, o primeiro gol saiu aos 30 minutos com Ibra tabelando com Rafael Leão e batendo no ângulo do goleiro Cordaz. Com o gol, o sueco atinge a marca de 500 gols por clubes na carreira.

Os números do primeiro tempo mostram que o resultado do primeiro tempo foi bem mais equilibrado. Além do equilíbrio na posse de bola, o time de Pioli acertou duas das oito finalizações no gol de Cordaz. Por outro lado, o Crotone também finalizar duas vezes no gol de Donnarumma.

O segundo tempo foi completamente diferente do primeiro. O Milan viu que, se não tomasse cuidado, o empate poderia sair a qualquer momento e saiu para o jogo. Aos 64', Ibra fez seu segundo no jogo após um cruzamento de Ante Rebic. Logo depois, aos 69', Çanalhoglu bate escanteio na cabeça do croata que amplia a vantagem para três gols. No minuto seguinte, Ibra tem mas uma chance de ampliar, mas Cordaz defende e, no rebote, Rebic faz mais um.

Os números da segunda etapa mostram o domínio pleno do Milan: além da posse de bola (53%), foram 13 chutes, com nove deles sendo no gol. Já do outro lado, o Crotone não conseguiu sair pro jogo no segundo tempo e não conseguiu acertar nenhum dos seus quatro chutes no gol de Donnarumma.

Classificação e próximos jogos

Com a vitória, o Milan volta para a liderança, com 49 pontos - e abre dois de vantagem para a vice-líder Inter de Milão. Já o Crotone permanece na lanterna, com 12 pontos.

A rodada da Serie A do Calcio será realizada no próximo final de semana. No sábado (13), o Milan visita o Spezia às 16h45. Já no domingo (14), às 14h, o Crotone recebe o Sassuolo no Stadio Ezio Scida.