Manchester United empata sem gols com Real Sociedad e avança às oitavas da Europa League

Após aplicar goleada por 4 a 0 no jogo de ida, o Manchester United apenas empatou sem gols contra a Real Sociedad nesta quinta-feira (25), no Old Trafford, válido pelo confronto de volta dos 16 avos de final da Uefa Europa League. Sendo assim, os Red Devils confirmaram presença na próxima fase da competição europeia.

Mesmo jogando fora de casa, os espanhóis não se intimidaram e tiveram a oportunidade de abrir o placar aos 13, em lance que Daniel James derrubou Gorosabel na área e foi dado pênalti. Um dos principais destaques da equipe basca, o capitão Oyarzabal errou a pontaria e isolou a bola na marca da cal.

Aos 23, os ingleses responderam em perigosa finalização de Bruno Fernandes, que de longe arriscou e carimbou a trave. O goleiro Remiro, durante a primeira etapa, precisou fazer três difíceis defesas.

No segundo tempo, foi a vez da Real Sociedad ameaçar aos 49 com bola no travessão. Aos 62, o time mancuniano inaugurou o marcador com Tuanzebe, que entrou na vaga de Fred e se infiltrou entre os jogadores adversários para cabecear a redonda ao fundo das redes. A jogada, todavia, foi anulada devido à falta de Lindelof em Bautista. No fim, o jogo permaneceu 0 a 0.

Próximos compromissos

Com a classificação às oitavas de final em mãos, o Manchester United aguarda o sorteio da Uefa, que será realizado nesta sexta-feira (26), a partir das 9h, para definir o próximo adversário na Europa League.

Em seus respectivos campeonatos nacionais, a Real Sociedad irá visitar o Real Madrid na segunda-feira (1º), às 17h, enquanto o Manchester United terá clássico diante do Chelsea no domingo (28), às 13h30, também fora de casa.