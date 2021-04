PSG vence Dijon e fica na cola do líder Lille

Precisando da vitória para continuar na briga pela liderança, o Paris Saint-Germain visitou o Dijon em jogo da 27ª rodada da Ligue 1. O time comandado por Pochettino foi superior durante os 90 minutos e venceu por 4 a 0, com gols de Moise Kean, dois de Mbappé e Danilo. O placar só não foi maior porque Draxler teve dois gols anulados.

O Dijon, lanterna da competição, entrou em campo fechado, marcando da sua linha intermediária para trás e apostando no contra-ataque, mas o time parisiense foi superior e conseguiu comandar o jogo durante os 90 minutos. Apesar da marcação forte, o Dijon não conseguiu anular o principal atacante do seu adversário. Mbappé fez uma belíssima partida, conseguiu se movimentar com espaço e marcou dois gols.

Lances importantes do confronto

Aos 6 minutos do primeiro tempo, Mbappé fez boa jogada pela esquerda e acionou Diallo, que cruzou para Kean marcar. O atacante se livrou da marcação e chutou no canto direito fazendo o primeiro gol da partida. Após o gol, o Dijon passou a pressionar na saída de bola do PSG, mas com uma belíssima atuação de Rafinha pelo meio campo, o time parisiense conseguia se livrar bem da marcação.

Ainda no primeiro tempo o árbitro marcou pênalti para o PSG após toque de mão do zagueiro adversário. Mbappé foi para cobrança, bateu no canto esquerdo de Racioppi. No finalzinho, com assistência de Mbappé, Draxler marcou mas estava impedido.

Aos 5 minutos do segundo tempo, Rafinha passou com facilidade pelos zagueiros, tocou para Mbappé que bateu direto no gol e marcou mais um, chegando ao 18º gol na Ligue 1. Sem muitas ameaças, o PSG continuou sendo superior e ditando o ritmo da partida e aos 28 minutos Draxler teve outro gol impedido. Para fechar o placar, aos 35 minutos, após escanteio batido por Draxler, Danilo se adianta e cabeceia para o gol, deixando Racioppi sem chance de defesa.

Como ficam na tabela

Com a vitória, o PSG chega aos 57 pontos, um a menos do que o líder, Lille, que joga amanhã (28). Já o Dijon, estanca na 20ª e última posição, com 15 pontos.