Monaco repete feito do primeiro turno e supera PSG na capital francesa

Muitos pensam que o Paris Saint-Germain passeia na Ligue 1 2020-21. Ao menos nessa temporada, passa longe de ser assim. Neste domingo (21), em pleno Parc des Princes, o PSG foi batido pelo Monaco, por 2 a 0, em jogo válido pela 26ª rodada do torneio.

Como esperado, a equipe de Mauricio Pochettino teve mais volume ofensivo: no 4-3-3, o PSG teve 74% de posse de bola e dez finalizações - ante cinco dos monegascos. Na eficiência, entretanto, o 3-4-2-1 de Niko Kovač sobressaiu-se: foram três chutes a gol certos do Monaco, contra apenas uma dos parisienses.

Começo arrasador

Jogando contra a equipe que tem dominado a liga nacional nas últimas temporadas, o Monaco não se acovardou. Mais do que isso: mandou em boa parte do início da peleja. Logo aos seis minutos, Ruben Aguilar cruzou da direita e Sofiane Diop escorou para abrir o placar.

Nos seis minutos, mas da segunda etapa, Guillermo Maripán aproveitou rebote mal afastado pela zaga do Paris Saint-Germain e marcou o segundo gol do ASM.

Atrás no placar, o PSG começou a emparelhar a partida. Aos 15, Moise Kean aproveitou cruzamento de Alessandro Florenzi na direita e Benjamin Lecomte defendeu. A resposta veio dois minutos depois: Benoît Badiashile alçou bola na área da esquerda e Kevin Volland cabeceou à direita da meta de Keylor Navas.

Uma polêmica aconteceu aos 24 minutos. Rafinha Alcântara adentrou a área pelo lado esquerdo e caiu após choque com Axel Disasi. Após revisão do VAR, o árbitro não marcou pênalti. Os parisienses seguiram insistindo: aos 32, Moise Kean recebeu na direita de Marco Verratti e, na hroa de finalizar, foi travado por Aurélien Tchouaméni.

Próximos jogos

Na próxima rodada do Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain viaja para enfrentar o Dijon, no próximo sábado (27), às 13h (horário de Brasília), um dia antes do Monaco receber o Brest, às 9h.