Vander comemora boa fase no Bangkok United e mira ascensão da equipe no fim da temporada

Principal nome do futebol tailandês nas últimas épocas, o meia-atacante Vander, ex-Bahia, Vitória e Flamengo, revelou o desejo de melhorar seus números com a camisa do Bangkok United. Segundo o jogador, sua meta é crescer de produção nos próximos meses para terminar bem a temporada.

"Vou trabalhar muito para melhorar ainda mais meus números no clube e para fazer um grande fim de campeonato. Estou muito motivado com tudo que vem acontecendo. Espero continuar ajudando o Bangkok a conquistar seus objetivos nos próximos meses”, disse.

Ainda de acordo com o jogador, o elenco tem procurado melhorar seu desempenho em campo em 2021.

“A equipe tem trabalhado muito para melhorar os números e para crescer de produção. Vamos procurar manter um ritmo forte até o fim", falou.