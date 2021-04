Vander comemora boa fase no Bangkok United e projeta ascensão na tabela

Destaque no futebol tailandês nas últimas temporadas, o meia-atacante Vander, ex-Bahia, Vitória e Flamengo, falou sobre o objetivo do Bangkok United em alcançar as primeiras posições na tabela de classificação da Liga este ano. Segundo o jogador, a meta de todos é melhorar o desempenho em campo na temporada.

"Estamos trabalhando muito para que a equipe possa crescer de produção e possa chegar às primeiras posições na tabela de classificação da Liga. O grupo está muito motivado para isso. Vamos lutar muito nestes próximos meses”, disse.

Ainda de acordo com o jogador, seu momento tem sido muito especial.

“Vou trabalhar muito para melhorar meus números no clube e para continuar a minha história aqui. Tenho me dedicado muito para deixar uma história no futebol da Tailândia", falou.