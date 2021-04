Lyon atropela Sochaux em casa na Copa da França

A discrepância entre Lyon e Sochaux é gigante. E ela ficou evidente neste sábado (07), no Parc Olympique Lyonnais. Em jogo válido pela fase 32avos de final da Coupe de France (Copa da França) 2020/2021, a equipe que luta pelo título da Ligue 1 goleou o atual sétimo colocado da Ligue 2: 5 a 2.

No 4-3-3, a equipe de Rudi Garcia teve vantagem em todas as estatísticas: 67% da posse de bola, vinte e uma finalizações (contra nove dos adversários), sendo onze certas (foram quatro dos visitantes). Escalados por Omar Daf, o Sochaux atuou no 4-5-1.

Show inicial

Os primeiros instantes da partida viram um Lyon arrasador. Aos oito minutos, Maxwel Cornet cruzou da esquerda e Djamel Benlamri cabeceou de maneira certeira na direita, inaugurando o placar. Dois minutos depois, o próprio Cornet aproveitou cruzamento de Mattia De Sciglio no lado direito e chutou alto, já no lado esquerdo. Aos 23 minutos, duas boas chances de Houssem Aouar. Após assistência de Bruno Guimarães, ele chutou em cima de Pape Paye. No rebote, quem impediu o tento foi o goleiro Mehdi Jeannin.

O Sochaux apareceu para a partida no final do primeiro tempo, mas converteu a chance que teve aos 41 minutos. Da direita, Bryan Soumare encontrou Chris Bedia e chutou na esquerda para descontar. Os visitantes, entretanto, não tiveram tempo para se recuperar prontamente. Quatro minutos depois, Aouar serviu Rayan Cherki na direita e ele chutou na saída de Jeannin para anotar 3 a 1. O próprio Cherki, aos 47, apareceu cara a cara com o goleiro de novo, mas foi vencido pelo arqueiro dos Lionceaux.

Aos três minutos do segundo tempo, duas boas chances para o OL: na primeira, Lucas Paquetá chutou de longe, mas muito acima. Segundos depois, Islam Slimani serviu Cherki no lado direito e ele também chutou alto. Aos 11, novo susto dos Lionceaux: Soumaré, de novo, acionou Bedia, de novo, para escorar.

Se o Sochaux sonhava com sorte melhor, os Gones trataram de sepultá-la. Aos 32 minutos, Jason Denayer aproveitou cobrança de escanteio de Cherki e marcou. Aos 42, Slimani acionou Cherki na direita e, cruzado, ele marcou o último tento da peleja.

Próximos jogos

O Lyon aguarda o sorteio das oitavas de final da Coupe de France (Copa da França) 2020/2021 para conhecer o próximo adversário na competição. Antes disso, na Ligue 1, os Gones visitam o Reims na próxima sexta-feira (12), às 17h (Horário de Brasília), um dia antes do Sochaux receber o Châteauroux, às 16h.