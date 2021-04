Lyon sofre revés ante Montpellier e perde chance de ser líder na Ligue 1

Pressionado após a vitória do Paris Saint-Germain neste sábado (13), o Lyon jogou disposto a ir em busca de vitória, mas saiu derrotado em partida diante do Montpellier, no Parc Olympique Lyonnais, em jogo válido pela 25ª rodada da Ligue 1.

Com o tropeço por 2 a 1, Les Gones não retornaram à liderança do campeonato. Savanier e Wahi marcaram os gols do time visitante, enquanto o brasileiro Paquetá fez para os mandantes.

O jogo

Durante os 90 minutos, o Lyon não encontrou facilidades em campo diante do Montpellier, que veio disposto a atrapalhar os objetivos do time da casa na competição. A equipe de Rudi Garcia se lançou em 13 oportunidades ao ataque no primeiro tempo, mas quem abriu o placar foi justamente o adversário.

Aos 20, os visitantes trabalharam com tranquilidade a posse de bola no meio-campo e, em lançamento de Delort do lado direito, Savanier apareceu como elemento surpresa entre os defensores e subiu para cabecear ao fundo das redes.

Os mandantes demoraram, mas chegaram ao empate antes da ida ao intervalo, aos 47, com Lucas Paquetá. O brasileiro aproveitou rebote deixado pelo goleiro Omlin, que antes defendeu perigoso cabeceio de Aouar, e fez curta finalização ao gol.

Na segunda etapa, o OL continuou mostrando superioridade, mas não conseguiu movimentar o placar a seu favor, além de não evitar a derrota no fim. O Montpellier chegou ao segundo tento aos 65, em jogada que Anthony Lopes falhou na defesa, não afastou o perigo e, em bola que sobrou nos pés de Wahi, o francês mandou às redes.

Les Gones fizeram todo o possível para encontrar novo empate no jogo, contudo pararam na marcação adversária. O Montpellier resistiu à pressão e segurou o importante resultado até o apito final.

Classificação e próximos compromissos

Com o revés, o Lyon não retornou à liderança e se encontra na terceira colocação, com 52 pontos, dois atrás do líder PSG e vice-líder Lille. O Montpellier, com a vitória, ocupa a oitava posição, com 35 pontos.

Na próxima rodada, o Lyon visita o Brest na sexta-feira (19), às 17h, enquanto o Montpellier recebe o Rennes no domingo (21), às 9h.