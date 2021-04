Jornal francês crava que PSG proibiu Paredes de falar sobre Messi

De acordo com o periódico Le Journal Du Dimanche, o Paris Saint-Germain proibiu o meia Leandro Paredes de falar qualquer coisa a respeito de seu compatriota Lionel Messi. A “punição” se dá três meses após clube ter repreendido uma fala do jogador em dezembro à ESPN.

Paredes concedeu uma entrevista ao jornal francês e confessou que recebeu a sanção do PSG. Em dezembro, ele declarou que gostaria que Messi chegasse ao clube, pois o esperavam de braços abertos. A fala, no entanto, foi mal interpretada pela mídia local.

“Eles me pediram para não falar mais sobre isso. As pessoas não gostaram da minha posição sobre o que eu estava dizendo e algumas consideraram isso desrespeitoso (não foi o meu caso). Mas, cabe a Messi decidir com calma no final da temporada o que ele quer fazer do seu futuro”, confessou Paredes.

O futuro de Lionel Messi ainda é cercado de dúvidas, principalmente levando em consideração as entrevistas de Joan Laporta depois das eleição presidencial no Barcelona. Lembrando que o Manchester City é um dos concorrentes na briga pelo craque argentino.