Torino consegue grande virada para cima do Sassuolo na Serie A

Desesperado, o Torino conseguiu uma grande vitória nesta quarta-feira (17). Com dois jogos atrasado na Serie A (Campeonato Italiano) 2020/2021, o Granate virou uma improvável partida contra o Sassuolo, em cotejo atrasado da 15ª rodada, no Olimpico Grande Torino: 3 a 2.

Não faltou volume ofensivo para o Granate, escalado no 3-5-2 por Davide Nicola: foram vinte e duas finalizações da equipe do Piemonte, contra catorze dos adversários; dessas, onze foram certas - os neroverdi acertaram quatro. Na posse de bola, entretanto, leve vantagem dos visitantes, armados no 4-2-3-1 por Roberto de Zerbi: 51%.

Emoção até o final

Logo aos seis minutos, Francesco Caputo cabeceou bola alçada na área por Francesco Magnanelli e encontrou Domenico Berardi no lado direito da área. O atacante anotou o 1 a 0 na finalização. Tentando empatar, aos 15 minutos, Rolando Mandragora recebeu de Cristian Ansaldi e chutou forte, mas nas mãos de Andrea Consigli. Quatro minutos depois, Antonio Sanabria tenta fintar Gian Marco Ferrari e cai após o choque. Apesar dos pedidos de pênalti, ele não é marcado. A vantagem, entretanto, foi dobrada aos 38 minutos: Jeremy Toljan serviu Berardi no comando do ataque e ele chutou na esquerda.

O Torino não desistiu. Aos 14 minutos do segundo tempo, Amer Gojak acionou Mandragora no comando do ataque e chutou alto demais. Aos 28, Caputo recebeu de Pedro Obiang na direita e chutou rasteiro, mas em cima de Lyanco. Nova polêmica aos 29 minutos: Simone Zaza recebeu de Simone Verdi e marcou, mas o centroavante está impedido na hora da finalização.

Jogo encerrado? Não mesmo. Aos 32 minutos, Sanabria centrou a bola no meio da área com uma cabeçada e chuta cruzado para descontar para o Granate. Aos 43, Obiang arriscou de longe e Salvatore Sirigu fez grande defesa no lado esquerdo. Já nos acréscimos, aos 47, Ansaldo cruzou da direita e Zaza, novamente, cabeceou e consolidou a agônica virada ante o Sassuolo.

O que vem por aí

No próximo jogo da Serie A (Campeonato Italiano) 2020/2021, o Torino viaja para enfrentar a Sampdoria, no próximo domingo (21), às 11h (Horário de Brasília), um dia depois do Sassuolo jogar contra a Internazionale, às 16h45.