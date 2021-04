Com gols no segundo tempo, Internazionale derrota e dispara na liderança da Serie A

Espera-se de uma equipe que é líder de um torneio, quando enfrenta uma equipe que está zona de rebaixamento, que vença e convença. Não foi isso que aconteceu neste domingo (14), em jogo válido pela 27ª rodada da Serie A (Campeonato Italiano) 2020/2021. A Internazionale sofreu, mas venceu o Torino no Stadio Olimpico Grande Torino.

A Inter teve muito mais posse de bola: 69%. Armada no 3-5-2 por Antonio Conte, a Beneamata chutou treze vezes, contra sete do Torino. O Granate, também no 3-5-2 de Davide Nicola, teve três finalizações certas - mesmo número da equipe de Milão.

Na conta do chá

A única chance do primeiro tempo foi do Torino. Aos 30 minutos, Sasa Lukic aproveitou cobrança de falta na área de Simone Verdi na trave direita.

Aos 17 minutos, Armando Izzo tentou desarmar Lautaro Martínez na área e acabou cometendo pênalti. Na cobrança, Romelu Lukaku cobrou na direita e tirou o zero do placar.

Oito minutos depois, o Granate empatou. Antonio Sanabria aproveitou bola viva na área e chutou no canto direito de Samir Handanovic para empatar. O gol da vitória veio aos 40 minutos: Alexis Sanchez cruzou da direita e Lautaro cabeceou forte, sem chances de defesa para Salvatore Sirigu.

Próximos jogos

Na próxima rodada da Serie A (Campeonato Italiano) 2020/2021, o Torino recebe o Sassuolo na próxima quarta-feira (17), às 11h (Horário de Brasília), mesmo time que a Internazionale enfrenta em casa no próximo sábado (20), às 16h45.