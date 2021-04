Conrado avalia boa fase no Lechia Gdansk como principal momento na carreira

Um dos grandes nomes do Lechia Gdansk atualmente, o lateral-esquerdo Conrado, ex-Grêmio, revelou o desejo de continuar crescendo de produção com a camisa do clube. Segundo o atleta, a meta é melhorar ainda mais o desempenho em campo e os números nos próximos anos.

“Estar no futebol polonês me fez evoluir muito dentro de campo. Eles têm muita dinâmica e estão sempre nos fazendo crescer. Vou continuar me dedicando ao máximo para melhorar meu desempenho em campo e para construir uma história bonita no clube”, disse.

Conrado falou sobre o desejo do grupo em terminar o ano com vitórias.

“Queremos terminar o ano com bons resultados e com o Lechia em uma boa posição na tabela de classificação da Liga”, falou.