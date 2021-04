Em boa fase no Lechia Gdansk, Conrado mira boa sequência para buscar vaga em torneios europeus

Um dos destaques do Lechia Gdansk, o lateral-esquerdo Conrado, ex-Grêmio, falou sobre o bom momento que vive com o elenco polonês nesta temporada. Segundo o jogador, a meta é continuar crescendo de produção para encerrar bem a temporada.

“Esse ano, mais uma vez, tem sido muito especial para mim individualmente. Venho me dedicando ao máximo no dia a dia para continuar neste ritmo e com essa mesma intensidade nos jogos e treinos. Estou muito feliz por isso”, disse.

Conrado revelou que o grupo tem lutado para terminar a época com vitórias.

“O elenco vem se dedicando ao máximo para encerrar o ano com vitórias e grandes atuações. O grupo está muito motivado para esses próximos meses”, falou.