Diretor da Juventus fala sobre possível saída de Pirlo: "Uma derrota não mudará o projeto"

Vivendo uma fase turbulenta na Juventus, o técnico Andrea Pirlo segue sendo alvo de críticas por parte dos torcedores. Além disso, a equipe de Turim está cada vez mais longe de erguer o Scudetto, que pode ficar nas mãos da Internazionale, principal rival na história da Série A.

Após a derrota para o Benevento, em pleno Allianz Stadium, o diretor da Juventus, Fabio Paratici, decidiu comentar sobre a fase do clube.

"Nos últimos anos demos muitas alegrias aos fãs e infelizmente hoje damos uma grande amargura. Jogamos uma partida ruim por muitas razões, às vezes você não consegue nem entender, mas o campeonato continua, temos que abaixar a cabeça, pedalar, entender quais foram nossos erros e tentar não fazê-los mais. Há tantas coisas para olhar e faremos isso nas próximas semanas", enfatizou.

Questionado sobre a permanência de Pirlo na próxima temporada, o diretor decidiu evitar especulações e admitiu que uma partida não irá mudar a estratégia do clube, se mostrando paciente com a situação atual em que se encontra a equipe.

"Nós iniciamos um projeto para essa temporada, um jogo não vai mudar as nossas ideias ou a nossa estratégia. Estamos muito contentes com o que fizemos, por isso vamos continuar trabalhando para melhorar. Vamos seguir o nosso caminho. Estamos em reconstrução, pode acontecer que nem sempre seja possível vencer. Isso faz parte do processo", completou.

Atualmente os ''bianconeri'' ocupam a terceira posição na Série A, tendo dez pontos a menos que a rival Internazionale, que lidera a competição.