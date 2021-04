Juventus vence Lazio de virada e se consolida no G-4 da Serie A

Mais um jogo que esquentou a briga pelo G-4 da Serie A do calcio! Na tarde deste sábado (6), a Juventus recebeu a Lazio em jogo válido pela 26ª rodada da Serie A. Enquanto a Juve queria se garantir no G-4, a Lazio queria garantir uma vaga entre os quatro primeiros.

Mesmo com menos finalizações do que o seu adversário, o time de Andrea Pirlo conquistou a vitória no Allianz Stadium por 3 a 0, com gols de Rabiot e dois de Álvaro Morata.

Juventus vence no Allianz Stadium e assume terceira colocação na Serie A

Após a vitória contra o Spezia na última rodada, a Juve precisava da vitória para continuar no G-4. O adversário, dessa vez, não estava na outra ponta da tabela e o jogo é véspera do jogo de volta das oitavas de final da Uefa Champions League. Mas o time de Andrea Pirlo soube controlar a sua vontade de ganhar com a sua dominância no jogo.

Quem abriu o placar no primeiro tempo foi Joaquín Correa, aos 14 minutos. Porém, Rabiot empatou aos 39 minutos. Os números do primeiro tempo mostram que o a Lazio foi bem melhor na etapa, mesmo fora de casa. De um lado, o time de Pirlo acertou uma das três finalizações no gol de Pepe Reina. Por outro lado, a Lazio acertou três dos sete chutes no gol de Szczesny.

O segundo tempo trouxe uma Juventus muito melhor e mais eficiente. Aos 57', Morata marcou o segundo gol da Velha Senhora e, de pênalti aos 60' ampliou o placar para 3 a 0.

Os números da segunda etapa mostram o segundo tempo foi bem mais equilibrado: enquanto o time de Simone Inzaghi acertou apenas um dos oito chutes no gol, o time de Pirlo acertou todas as quatro finalizações no gol.

Classificação e próximos jogos

Com a vitória, a Juve permanece com a terceira posição, com 52 pontos - e abre três de vantagem para a quarta colocada Atalanta. Já a Lazio permanece em sétimo, com 43 pontos.

A rodada da Serie A do Calcio será realizada no próximo final de semana. A rodada começa na sexta-feira (12), com o confronto entre Lazio e Crotone às 11h. Já no domingo (14), a Juve visita o Cagliari às 14h.

Antes disso, tem a decisão de sua vaga nas quartas de final da Uefa Champions League. Na terça-feira (9), a Juventus tem que vencer o Porto no Allianz Stadium por pelo menos dois gols de diferença para passar sem prorrogações.