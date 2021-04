Allyson projeta reta final de temporada com vitórias do Bnei Yehuda

Titular da defesa do Bnei Yehuda, o zagueiro brasileiro Allyson quer intensidade máxima da equipe israelense na atual temporada. Segundo o jogador, o desejo do grupo é terminar bem a época, com vitórias e grandes apresentações.

“Vamos nos dedicar ao máximo para encerrarmos o ano com vitórias e grandes apresentações. O grupo tem trabalhado muito para que essa reta final de temporada seja especial para todos. Temos tudo para isso”, disse.

Allyson revelou que seu desejo é continuar evoluindo no clube.

“Vou continuar trabalhando para evoluir e para terminar o ano jogando em alto nível, como sempre fiz aqui. Estou muito motivado para isso", falou o jogador.