Luis Enrique avalia empate da Espanha: “Resultado não merecido e que não esperávamos” 

A estreia da Espanha nas Eliminatórias Europeias à Copa do Mundo Qatar 2022 ocorreu com empate em 1 a 1 diante da Grécia nesta quinta-feira (25), no Estádio Nuevo Los Cármenes, em Granada, em jogo válido pela primeira rodada do Grupo B. No primeiro tempo, aos 33, Morata marcou para os espanhóis, enquanto aos 56, de pênalti, Bakasetas igualou para os gregos na segunda etapa.

Durante os 90 minutos, o jogo foi totalmente controlado pela seleção mandante, que registrou 79% de posse de bola, nove finalizações (duas no alvo) e 921 passes (850 certos). Os visitantes, por outro lado, jogaram recuados, com 21% de posse, somente uma finalização e 237 passes (147 certos).

O domínio, contudo, não foi suficiente para conquistar a vitória, e o técnico da Seleção Espanhola, Luis Enrique, manifestou seu descontentamento com o resultado após o apito final.

“Obviamente, é um resultado que eu não esperava. Não geramos o fluxo de chances de marcar mais gols contra eles. É um resultado que não esperávamos e merecíamos uma pontuação diferente. Não estávamos com a fineza necessária contra uma equipe tão física e organizada como a Grécia. Estávamos em um alto nível em tudo, menos no processo de finalização. Meu trabalho é continuar melhorando e ajudar os jogadores”.

Apesar do pênalti polêmico marcado a favor dos gregos, o comandante preferiu não opinar: “Gostaria de saber os detalhes da jogada, mas não tenho o hábito de comentar as ações controversas. Não tenho o hábito de comentar nada controverso. Deixo que todos julguem como acharem melhor. Respeito as opiniões de todos”.

Por fim, Luis Enrique avaliou o desempenho da Fúria no confronto e fez elogios à defesa grega.

“Contra um adversário difícil como a Grécia, com aquele nível físico e aquele nível de habilidade defensiva, nos faltou fineza. Com tão pouco espaço ficamos sem inspiração. Vi minha equipe a um nível físico muito alto. A Grécia só chegou perto de nosso gol uma vez”, iniciou.

“Não tem que tentar resolver cada partida contra cada adversário. A Grécia veio aqui para jogar seu jogo; era só o que havia. Todo jogo tem suas complicações e hoje a Grécia defendeu muito bem”, finalizou.

Com o empate, Espanha e Grécia somam um ponto cada, enquanto a Suécia ocupa a liderança do Grupo B, com três pontos. Na próxima rodada, os espanhóis voltam a campo no domingo (28), às 13h, para visitar a Geórgia. Os gregos, por sua vez, terão amistoso contra Honduras no mesmo dia, mas às 11h.