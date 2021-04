Sergio Ramos confirma não ter acordo para renovação com Real Madrid

Fora dos gramados desde o dia 14 de janeiro, Sergio Ramos aguarda uma abordagem do presidente do Real Madrid, Florentino Perez, sobre a sua situação contratual. Aos 34 anos, o zagueiro verá seu vínculo atual expirar em junho, e até agora não houve uma palavra oficial sobre qualquer prorrogação.

Após uma entrevista coletiva para falar do da série 'The Legend of Sergio Ramos', o jogador conversou com o youtuber Ibai Llanos sobre o assunto.

"Não há nada novo ainda. Agora estou pensando em voltar da lesão e terminar a temporada da melhor maneira, não há nada de novo agora, e quando algo acontecer, todos saberão disso. Estou calmo e focado em terminar esta temporada", disse.

Ramos não joga desde que sofreu uma lesão no joelho esquerdo na derrota da Supercopa da Espanha para o Athletic Bilbao. O jogador é altamente cotado pelo técnico Zinedine Zidane, que nas últimas semanas monitorou outros possíveis nomes para compor a dupla de zaga com Varane.

Livre para assinar com qualquer clube a partir de junho, Ramos descartou a possibilidade de “pendurar as chuteiras”. O capitão merengue é o atleta com mais jogos disputados pela seleção espanhola na história (178) e informou o desejo de disputar a Copa do Mundo de 2026 na América do Norte.

“Eu acho que posso jogar mais cinco anos em alto nível. Tenho a ideia de disputar a Copa do Mundo de 2026 no México. Eu seria o primeiro jogador a jogar seis Copas”.

Ramos chegou em Madrid vindo do Sevilla, em 2005. Com o futuro incerto, o jogador já recebeu sondagens de times como PSG e Manchester United. Em entrevista coletiva, Sergio Ramos, porém, descartou somente o Barcelona como possível destino.

"Tenho um grande respeito por Laporta (novo presidente do Barça), ele é muito carismático. Eu o conheci uma vez e gostei muito dele. Mas não, obviamente eu nunca jogaria pelo Barcelona. Nem mesmo pelos €60 milhões. Há algumas coisas que o dinheiro não pode comprar".