Mbappé e Haaland ou Cristiano Ronaldo? Real Madrid faz planos no mercado

Os rumores sobre a volta de Cristiano Ronaldo ao Real Madrid pode ser apenas uma forma estratégica do clube espanhol para seguir as conversas com Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain, e Erling Haaland, do Borussia Dortmund, de acordo com o jornal Marca, de Madrid.

Visando até mesmo uma valorização financeira, a diretoria do clube merengue considera que os garotos sejam mais vantajosos que o ídolo português devido à idade. Hoje, Cristiano Ronaldo tem 36 anos, enquanto o francês do PSG tem 22 anos e o norueguês do Dortmund tem 20.

O jornal espanhol Mundo Deportivo publicou que Mbappé está avaliado em torno de 200 milhões de euros, preço que, na cotação de hoje, chega a R$ 1,3 bilhões. Já Haaland pode custar 150 milhões de euros (R$ 1 bilhão). Então, a expectativa da ida de dois grandes jogadores da atualidade ao Real Madrid é plausível, porém uma de cada vez. E o técnico Zidane já aprovou as duas contratações, principalmente a do francês.