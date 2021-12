Fiorentina toma sustos, mas bate Benevento e segue na Copa da Itália

Diante de seu torcedor, a Fiorentina confirmou o favoritismo e bateu o Benevento na terceira rodada da Copa da Itália 2021-22 nesta quarta-feira (15). A Viola, que busca o sétimo título da competição, fez 2 a 1 no Artemio Franchi, em Florença, com gols de Milenkovic e Sottil. Moncini descontou.

Viola abre vantagem em primeiro tempo de muitas chances

Os dois times vinham com boa sequência de vitórias - a Viola embalada com três seguidas na Serie A, enquanto o Benevento somava quatro na Serie B -, mas começaram com muitas alterações nas equipes titulares. Foram nove mudanças na Fiorentina em relação à vitória contra a Salernitana - Vincenzo Italiano promoveu a estreia do goleiro Rosati e colocou Kokorin como titular pela primeira vez em 11 meses no clube. O Benevento de Fabio Caserta, por outro lado, teve sete mudanças comparado à vitória contra o Ternana.

Na primeira etapa, a Fiorentina teve 70% de posse de bola e muito mais presença no ataque, mas cedeu espaços, principalmente pela direita, que o Benevento aproveitou para assustar. Aos 7, Tello cruzou daquele lado, mas ninguém apareceu para completar.

Apesar do domínio territorial, o gol da Fiorentina só saiu na bola parada. Aos 18, após cobrança de escanteio de Callejón, Igor desviou e Milenkovic completou na pequena área: 1 a 0.

A Fiorentina seguiu com amplo domínio territorial, enquanto o Benevento, em poucas escapadas, fez o estreante Rosati trabalhar. Aos 24, Elia cruzou e Acampora apareceu de frente para o gol, mas o goleiro viola salvou. Aos 36, Acampora fez o cruzamento após escanteio curto e Glik cabeceou, para outra defesa do experiente goleiro.

A Fiorentina só voltou a assustar aos 38, quando Kokorin saiu de frente para o gol após passe de Sottil de calcanhar, mas Manfredini defendeu firme. Na reta final, por pouco, o Benevento não empatou. Aos 42, após lançamento longo do goleiro, Moncini ganhou da defesa e saiu de frente para o goleiro, mas parou em outra intervenção de Rosati.

Fiorentina sofre, mas avança

Logo no segundo minuto da etapa final, a Fiorentina conseguiu um gol que parecia dar tranquilidade para o time. Após combinação com Venuti, Benassi cruzou e Sottil completou na segunda trave. Manfredini defendeu a primeira finalização, mas não conseguiu salvar no rebote: 2 a 0.

Em uma saída errada quatro minutos depois, porém, a Viola recolocou o Benevento no jogo. Após cruzamento de Sau, Moncini apareceu na segunda trave e diminuiu a desvantagem dos visitantes para 2 a 1. Em busca da reação, Caserta colocou o time para frente, promovendo a entrada de alguns titulares, como Improta, Lapadula e Insigne e, apesar da posse de bola seguir maior da Fiorentina, conseguiu assustar.

Aos 18, após pivô de Di Serio, Calò chegou batendo de fora e Rosati espalmou. Do outro lado, Vincenzo Italiano também usou titulares importantes de seu banco - Nico González, Duncan e Vlahovic -, mas o panorama se manteve, e a Fiorentina não conseguiu controlar totalmente a vantagem.

Já aos 37, Lapadula completou cobrança de falta para o fundo das redes de Rosati, mas a arbitragem flagrou o peruano em impedimento. No fim, apesar do empenho dos visitantes, a Fiorentina ficou com a vaga nas oitavas de final.

O que vem por aí

A Fiorentina encara nas oitavas de final o Napoli, ainda com local e data a serem confirmados. Pela Serie A, a Viola, quinta colocada, recebe o Sassuolo no domingo (19), às 8h30. No mesmo dia, o Benevento, que está na quarta colocação na Serie B, recebe o Monza, às 14h30. Partidas no horário de Brasília.