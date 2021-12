Chapecoense anuncia o técnico Felipe Conceição para a próxima temporada

A Chapecoense anunciou na manhã desta quarta-feira (15) a contratação do técnico Felipe Conceição para a próxima temporada. A comissão técnica também terá Thiago Kosloski, auxiliar do treinador, e Fabian Guedes, o Bolívar, auxiliar permanente do clube. Conceição chega para comandar a equipe no estadual, Copa do Brasil e Série B.

Felipe Conceição ganhou destaque no América-MG, em 2019. Quando assumiu, o clube era o lanterna da Série B. Sob seu comando, o Coelho subiu de produção e chegou a brigar pelo acesso. No entanto, acabou terminando em quinto lugar. Ao todo, foram 30 jogos, com 16 vitórias, nove empates e cinco derrotas.

Na sequência, o treinador teve passagem pelo RB Bragantino, na Série A. Em seguida, assumiu o Guarani. Em 24 partidas, foram 11 vitórias, quatro empates e nove derrotas. No início de 2021, foi contratado pelo Cruzeiro. No entanto, comandou a equipe em apenas 19 jogos, com oito vitórias, três empates e oito derrotas. Por fim, chegou ao Remo em julho. Pelo clube, foram 28 jogos, com 11 vitórias, quatro empates e 13 derrotas.