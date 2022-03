Montemurro cita substituições na vitória da Juventus: "Entender os momentos da partida"

O treinador da Juventus, Joe Montemurro, falou sobre o jogo e a virada que sua equipe fez em cima do Lyon, pela primeira partida das quartas de final da Champions League. O confronto aconteceu nesta quarta-feira (23).

Questionado sobre as alterações, Joe comentou como elas surtiram efeito. Tanto que com o 'dedo' do técnico, a virada veio na reta final.

"Foi muito importante desde a minha chegada que a equipe entendesse, porque as mudanças são sempre importantes. Na Champions League você tem que entender os momentos da partida. Então a expulsão nos ajudou, mas já tínhamos feito coisas importantes antes e pudemos ver que poderíamos vencer".

Ademais, Montemurro falou sobre o crescimento evidente de Bonfantini durante a temporada e como a torcida pede a entrada da atleta como titular.

"Muitos querem que Bonfantini comece como titular, mas é sempre um ponto de interrogação e você tem que analisar o jogo. No primeiro tempo ele luta com o ritmo alto, mas não estou dizendo que ele não pode começar como titular. Ela está crescendo rapidamente e vemos a força dela quando ele entra assim".

Sonhar é de graça. Montemurro foi perguntado sobre uma possível final e disse que iria para uma praia na Austrália e largaria o futebol.

"Obviamente seria um sonho, uma coisa incrível. Pensamos jogo após jogo e no início da temporada não sabíamos onde poderíamos chegar. O mais importante é que podemos jogar com o times fortes. Estamos crescendo e temos que viver o momento com humildade. Se ganharmos a Champions, eu paro. com o futebol e você pode me encontrar na praia da Austrália ".

O treinador falou sobre vencer o Lyon dessa forma. De virada e conquistar a primeira batalha contra a maior equipe da competição, com mais tradição.

"Não quero parecer humilde. Com este elenco pensei que poderia jogar contra todos. O público nos deu confiança nos momentos de dificuldade. Quero agradecer a todos os torcedores. Esperamos que continue".