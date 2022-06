Suécia vence Eslovênia fora de casa na estreia da Nations League

Em jogo válido pela Nations League B, a Suécia foi até a capital Ljubljana e venceu a Eslovênia por 2 a 0, no estádio Stozice, nesta quinta-feira (02). Os gols foram marcados por Fosberg e Kulusevski.

Controle sueco

Mesmo jogando fora de casa, a Suécia começou a partida com muita intensidade, fazendo pressão e não dando espaço. Logo aos dez minutos, Kulusevski recebeu na direita e fez um cruzamento na área para Isak cabecear com perigo. Oblak foi obrigado a fazer uma grande defesa.

O controle de jogo do visitante não durou muito. A partir da metade da primeira etapa, a seleção eslovena conseguiu equilibrar e começou a sair mais pro jogo.

Aos 30, Sporar tabelou, entrou na área e soltou a bomba. Olsen fez uma grande defesa e evitou o gol da Eslovênia. Na sequência, o camisa 9 desperdiçou mais uma chance, mas sem tanto perigo.

O gol sueco veio seis minutos depois. Stojanović fez falta dentro da área em Claesson e o árbitro pegou pênalti. O lance foi revisado e confirmado. Forsberg, meia do Leipizg, bateu com categoria e abriu o placar na capital eslovena

Kulusevski decide na etapa final

Com a vantagem no placar obtida nos primeiros 45 minutos, a Suécia soube se defender bem e não concedeu chances para a Eslovênia. Até que aos 42, em contra-ataque, Kulusevski pegou a defesa desarrumada, levou até dentro da área e bateu com categoria para marcar o segundo gol da Suécia.

Como ficou?

Com a vitória, a Suécia assumiu a liderança do Grupo 4 da League B da Nations League. A Noruega venceu a Sérvia por 1 a 0 e os suecos levam a melhor no saldo. A Eslovênia é a lanterna.

Próximos jogos

A próxima rodada será realizada no próximo domingo (05). A Eslovênia vai encarar a Sérvia, fora de casa, enquanto a Suécia receberá a Noruega, equipe que divide a liderança do grupo 4.