Primeira vitória em 60 anos: Hungria vence Inglaterra na estreia da Nations League

Na estreia da Nations League, a Hungria recebeu a Inglaterra no Puskás Aréna Park na tarde deste sábado (04) e venceu por 1 a 0 com gol de pênalti do meia Dominik Szoboszlai no segundo tempo.

O resultado, além de ser surpreendente para os húngaros, ainda quebrou um jejum histórico. A vitória foi a primeira da Hungria contra os ingleses em 60 anos. A última aconteceu em 1962, na Copa do Mundo do Chile. A derrota fez com que os ingleses perdessem a maior série invicta de sua história: 22 jogos seguidos sem derrota.

O jogo

O primeiro tempo foi marcado pelas duas equipes que não conseguiram criar muitas chances de gols. Aos 32, Após roubada de bola antes da linha do meio-campo, Szalai viu Pickford adiantado e arriscou do círculo central e a bola passou muito perto da trave direita da Inglaterra.

Já na segunda etapa, aos 64 minutos, Reece James cometeu falta dentro da área em Nagy e o árbitro marcou pênalti. Szoboszlai cobrou pênalti com força no canto direito, Pickford acertou o lugar, mas a bola morreu no fundo do gol.

Foto: Divulgação/Hungria

Aos 76, Reece James levantou na área e Coady subiu sozinho para cabecear. A bola passou muito perto da trave direita. Os ingleses partiram para o ataque e deixaram espaços para a Hungria contra-atacar. Aos 81, Kleinheisler entrou na área e bateu no canto direito. Pickford fez uma grande defesa. No rebote, Schäfer sozinho e dentro da pequena área, mandou por cima do gol. Incrível o gol perdido pela Hungria.

Já no fim, aos 88, Harry Kane tentou o passe, mas a defesa bloqueou, o camisa nove pegou o rebote e emendou um foguete. A bola passou na rede pelo lado de fora. Quase gol da Inglaterra.

Próximos jogos

As duas equipes voltam a jogar na próxima terça-feira (07), às 15h45. A Inglaterra viaja até Munique para encarar a Alemanha na Allianz Arena. A Hungria também joga fora, só que contra a Itália.