Liverpool domina Manchester City e conquista Supercopa da Inglaterra

Os Reds começaram a temporada com o pé direito e com o primeiro título na conta. No Estádio King Power Stadium, o Liverpool bateu o Manchester City por 3 a 1 e conquistou a Supercopa da Inglaterra de 2022. A equipe de Jurgen Klopp dominou os comandados de Guardiola, contando com o show do recém contratado Darwin Nuñez onde sofreu o penalidade em que Salah converteu e fez o terceiro que sacramentou a vitória, com isso ficando com a taça que desde 2006 não ia para a terra dos Beatles.

Arnold coloca o Liverpool na frente

Como já era esperado o jogo começou lá e cá, com os dois times buscando o ataque e a primeira oportunidade foi do maior campeão inglês. Logo aos dois minutos, Salah avançou em velocidade pela direita e chutou na rede pelo lado de fora. O City respondeu com o craque De Bruyne, ele recebeu no meio e mandou de perna esquerda, passando perto da trave.

A partir dos 13', os Reds já comandava as ações, primeiramente com a cabeçada de Robertson que foi a para a linha de fundo. No lance seguinte, Henderson cruzou para a área e Ederson deu um tapinha providencial antes que Luiz Díaz chegasse sozinho. Porém aos 20' não teve jeito, a jogada começou com o brasileiro Thiago Alcântara que levantou para o Salah que só ajeitou para o Alexander Arnold que mandou colocado e cruzado no lado direito de Ederson que não teve nenhuma chance, a bola ainda tocou na trave antes de entrar, 1 a 0.

A equipe de Manchester acordou para o jogo depois de sofrer o gol e voltou a criar oportunidades. Quatro minutos depois do tento marcado, De Bruyne foi servido na direita da grande área e tentou no canto, mas foi para fora. Aos 30´ Adrián apareceu, Mahrez foi lançado sem marcação e bateu forte no meio, o goleiro espalmou com uma mão. Essa foi a última chance dessa primeira etapa que terminou mesmo com o Liverpool em vantagem.

Darwin Nunes entra e decide o título para os Reds

Diferentemente do tempo anterior, as duas equipes voltaram do intervalo, mais cautelosos. O campeão da FA Cup tentava administrar a contagem e procurava os contra ataques, enquanto o City tinha dificuldade de furar o bloqueio do adversário. A partir dos 13', uma série de substituições fora feitas, no lado azul entraram Julián Alvarez e Phil Foden, já no lado vermelho entrou o estreante que veio do Benfica, Darwin Núñes.

Parece que quem se deu melhor foi o grupo de Klopp, pois a primeira grande chance foi do uruguaio. Ele foi lançado e tentou dá de cavadinha, mas o Ederson estava esperto e conseguiu desviar. No entanto aos 29' o Manchester conseguiu empatar o confronto, Phil Foden recebeu o lançamento na pequena área e bateu de primeira, Adrian bateu roupa, perdeu a dividida com o inglês e com oportunismo o estreante pegou a sobra e empurrou para o fundo da rede, 1 a 1.

Após o empate o Liverpool voltou a dominar o jogo e aos 38 minutos foi presenteado com a penalidade. Em cruzamento pela direita, Núñes desviou de cabeça e a mão de Rubén Diaz cortou a trajetória da bola, no primeiro momento o árbitro não marcou, mas ele foi chamado pelo VAR e assinalou o pênalti. Salah chamou a reponsabilidade, ele cobrou forte e rasteiro no canto direito, Ederson ainda foi para o lado certo, mas não conseguiu pegar a criança, 2 a 1.

Com o adversário abatido, deu tempo para o terceiro e Darwin Nuñes recebeu o seu merecido gol, colocando o último prego no caixão dos Citizens. Em ótimo jogada do ataque começando com o outro estreante Fábio Carvalho, Salah lançou para o Robertson, ele ajeitou de cabeça para a chegada de Darwin que mandou de peixinho para a meta e decidindo o confronto, 3 a 1. Halland ainda perdeu um gol sem ninguém à sua frente, conseguindo colocar no travessão, mas nada que atrapalhasse o primeiro título do ano para os Reds.

Sequência

Agora o Liverpool ainda terá o último amistoso de pré temporada contra o Strasbourg, amanhã, antes de sua estreia na Premier League, já na próxima semana (6) onde enfrenta o Fulham, fora de casa. Ao mesmo tempo em que o Manchester City também começa o Campeonato Inglês, um dia depois, diante o West Ham, também longe de seus domínios.