Principal nome no Bangkok United, Vander espera evolução com o grupo na temporada

O meia-atacante Vander, ex-Bahia, Vitória e Flamengo, estrela do Bangkok United, destacou o desejo de melhorar seus números na temporada. Segundo o jogador, seu objetivo é fazer um ano ainda melhor do que o que passou.

"Estou trabalhando muito para fazer uma grande temporada, de alto nível, com ótimos números. Minha ideia é ajudar o Bangkok e ter números ainda melhores do que o ano que passou. Estou muito focado nisso”, disse.

Ainda de acordo com o atleta, o grupo tem tudo para continuar crescendo na temporada.

“Estamos trabalhando para que o grupo possa crescer e melhorar o desempenho em campo na temporada. Vamos nos dedicar ao máximo para evoluirmos nos próximos jogos".