Em ótimo momento no Japão, Eduardo Neto quer acesso para a J-League com o Oita Trinita

Um dos principais jogadores do Oita Trinita, do Japão, o volante Eduardo Neto, ex-Bahia, Vitória e com passagens pelo Braga, de Portugal, quer a vaga na J-League com o clube japonês nesta temporada. Segundo o jogador, o grupo vai lutar muito por isso.

“Vamos lutar muito para que essa reta final de temporada seja positiva para o grupo para buscarmos essa vaga na J-League. Estamos muito empenhados em conquistar esse importante objetivo para o clube”, disse.

Segundo Eduardo, esse ano tem sido muito bom para ele.

"Estou feliz com o ano que tenho feito e com tudo que tem acontecido comigo individualmente. Vou continuar me dedicando ao máximo para ajudar o clube e para melhorar meus números aqui".