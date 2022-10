Manchester City perde pênalti e não sai do zero contra Borussia Dortmund

Estava tudo armado para a volta de Haaland na Alemanha, prometendo até a lei do ex, porém o Manchester City só ficou no empate por 0 a 0 contra o Borussia Dortmund, mas todavia carimbou a vaga nas oitavas da Champions League. Enquanto os aurinegros levam para a última rodada a oportunidade de se classificar. Em um jogo aquém das expectativa, Mahrez errou uma penalidade com o goleiro Kobel saindo como herói e mantendo o placar inalterado.

Borussia comanda as ações na primeira etapa

O jogo começou muito equilibrado, o Manchester como sempre privilegiava a posse de bola com o Cancelo infiltrando na defesa. No lado do Dortmund, eles aproveitavam o contra ataque e em um desses surgia a primeira oportunidade. Adeyemi recebeu na esquerda, levou para a área, mas bateu em cima do goleiro que afastou o perigo.

A partir desse momento o Borussia teve mais coragem de encaminhar na direção da frente. Por volta dos trinta minutos, Adeyemi tocou no Reyna, só que ele mandou nas mãos do goleiro, porém aos 35, o time alemão perdeu uma chance incrível. Adeyemi pegou pela direita e cruzou rasteiro na área, Moukoko pegou e cara a cara com a rede, conseguiu bater na linha de fundo.

Na parte final da primeira etapa tivemos uma pressão dos donos da casa que arriscava penetrar na defesa inglesa, mas sem sucesso na ação. Diferentemente do começo, o City ficou mais retraído nesse final e anulava o adversário, então com tudo isso acabou mesmo sem gols.

Nada de bola na rede e o City ainda perde uma penalidade

Sem Haaland que foi sacado por Guardiola no intervalo e vendo que estava perdendo espaço na partida, o City iniciou comandando as ações e por volta dos 12 minutos foi presenteado com um pênalti. Mahrez levou na grande área e Eren Can chegou todo atabalhoado derrubando o meia, o árbitro não teve outra alternativa a não ser marcar a infração. Entretanto na cobrança, Mahrez telegrafou e bateu quase no meio, facilitando a vida do goleiro Kobel que defendeu.

Mesmo com a penalidade perdida, o Manchester continuava criando oportunidades e também errando. Aos 23, Julian Alvarez meteu uma batida e Kobel novamente espalmou, na sobra, Foden bateu estranho e o goleiro alemão tirou o perigo dali.

A partir desse momento os dois times pouco procuraram alterar o marcador e levaram o jogo a banho maria. Diante disso acabou mesmo tudo igual, resultado melhor para o City que se classificou, enquanto o Dortmund ainda decide a vida na próxima rodada.

Classificação e sequência

Na segunda posição do Grupo G, o Borussia está muito perto da vaga, já que com um saldo de 11 de diferença em relação ao Sevilla, só perde a classificação se for derrotado pelo Copenhague por doze gols, no dia 2 de novembro. Enquanto o Manchester City é o líder isolado e já classificado pega o Sevilla, em casa.