PSV derrota líder Arsenal e assegura passagem à próxima fase da Europa League

O Arsenal perdeu do PSV Eindhoven por 2 a 0, no Philips Stadium, mas mesmo com o revés se mantém na ponta do Grupo A da Liga Europa. No outro lado, os Boerens estão garantidos na fase seguinte com a vitória. Em duelo de oportunidades, Joey Veerman abre o marcador no segundo tempo e o ex-jogador do Barcelona, Luuk de Jong deu números finais no confronto e fez a festa da torcida holandesa.

Tudo zerado na primeira etapa

O PSV comandou as ações logo no ínicio e aos oito minutos, a jovem revelação Xavi Simons já fez o Ramsdale trabalhar. O neerlandês arriscou cruzado e o goleiro londrino afastou para escanteio. No lance seguinte, a primeira polêmica da noite, Gakpo avançou pelo meio e deu de cavadinha, colocando lá dentro, mas antes dos jogadores comemorarem, o bandeirinha marcou impedimento.

Apenas a partir dos 20 que os Gunners acordaram para o jogo. Em um lançamento pela direita, Nketiah aproveitou o cruzamento e mandou de primeira de letra, o goleiro Benitez deu só um tapa para fora. O Arsenal seguia em cima, mesmo com dificuldades de infiltrar na área e em umas das raras chances o atacante Gabriel Martinelli desperdiçou. O brasileiro pegou a sobra e meteu quase de voleio, mas a bola subiu muito.

Entretanto na reta final, o time inglês bobeou na defesa, mas de novo foi salvo pela arbitragem. A jóia Xavi Simons recebeu e aos trancos e barrancos passou por três defensores, empurrando para a rede, porém o VAR avisou o arbitro que o atacante estava em posição ilegal e então anulou o lance, terminando mesmo tudo igual.

PSV passa por cima do Arsenal e garante a vaga

O Arsenal retornou dos vestiários com outra postura em relação ao primeiro tempo e com apenas dois minutos criou oportunidade. Primeiramente com o Nketiah que emendou de primeira e a bola passou raspando o poste direito. O PSV respondeu a investida com o Gakpo que foi servido na esquerda e mesmo sem ângulo tentou no canto, tirando tinta do travessão.

No entanto na jogada seguinte, não teve jeito, em uma mal saída de lateral, o ex barcelonista Luuk de Jong pegou a sobra e serviu com capricho Veerman que fuzilou no canto alto da baliza: 1 a 0. E a equipe holandesa continuava em cima , não deixando os visitantes jogar e aos 18 o placar já apontava o segundo após uma grande falha do goleiro. Em escanteio cobrado pela esquerda, Ramsdale catou borboleta e Luke de Jong escorou de cabeça no fundo da meta: 2 a 0.

A partir desse momento os ingleses se desmontaram na partida e o holandeses sufocaram com o Ramsdale se redimindo. Em bola alçada na área, De Jong cabeceou firme e o arqueiro inglês espalmou em direção na linha de fundo.

Apenas por volta dos 35, o Arsenal recuperou o controle do jogo e finalmente realizou uma conclusão. Saka que entrou no decorrer do confronto, girou e chutou a queima roupa, Benitez fez uma boa defesa. O tempo foi passando e após esse momento o time vermelho branco administrou o resultado e com isso comemoraram a passagem no torneio europeu.

Classificação e Sequência

Mesmo com a definição do grupo A já sacramentada, os dois times ainda tem a última rodada da Europa League, na próxima semana (3). O PSV enfrenta o Bodo/Glimt, na Noruega, enquanto o Arsenal recebe em casa, o Zurich.