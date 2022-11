Em jogo de poucas chances, Marrocos e Croácia abrem grupo F da Copa com empate

Marrocos e Croácia protagonizaram o terceiro 0 a 0 na Copa do Mundo 2022 pelo grupo F, nesta quarta-feira (23), no estádio Al Bayt, em Al Khor. Atuais vice-campeões, os croatas não empolgaram e pararam em uma atuação consistente dos marroquinos.

Muita paciência, poucas chances

A predominância da Croácia no início do jogo durou pouco. Com uma marcação em altura média, o Marrocos conseguiu congestionar o meio-campo e deu poucos espaços para os atuais vice-campeões do mundo.

Na etapa inicial, time de Walid Regragui explorou principalmente as subidas de Hakimi e lançamentos longos para o pivô de En-Nesiry e teve mais finalizações - cinco a quatro -, apesar de ter assustado pouco o goleiro Livakovic e ter menos posse de bola. Quando encontrou espaços, Modric foi criativo, mas os croatas não tiveram ritmo no ataque.

Em vários momentos, a Croácia trocou passes em posição intermediária do campo, sem ímpeto. Zlatko Dalic escalou o time 4-3-3, com muito talento no meio-campo, mas, mesmo com 59% de posse de bola, os croatas ameaçaram pouco o goleiro Bono durante grande parte do primeiro tempo.

Das quatro finalizações da Croácia na etapa inicial, as duas mais perigosas saíram nos acréscimos. Aos 45, Sosa recebeu de Perisic e cruzou rasteiro para Vlasic, que finalizou de bico na pequena área, mas parou em Bono. No minuto seguinte, Modric pegou um rebote na entrada da área e chutou de canhota, sobre o gol.

Sem espaços e sem inspiração

Para o segundo tempo, Dalic precisou tirar Vlasic, que sentiu no primeiro tempo, e escolheu Pasalic para seu lugar. Ao longo da etapa final, ele ainda trocou os outros dois jogadores de ataque, mas a criatividade da Croácia não cresceu.

O início do segundo tempo até foi promissor, com chances para os dois lados. Aos 5, após chute forte de Boufal, a bola desviou na defesa e sobrou para Mazraoui, que mergulhou para finalizar e parou em Livakovic. Nesse lance, o lateral se contundiu e saiu logo em seguida para a entrada de Attiyat-Allah.

Já aos 7, em cobrança de escanteio venenosa de Modric, Bono afastou parcialmente e Lovren se lançou para finalizar no rebote, mas Amrabat interceptou o chute. Depois disso, o jogo voltou ao ritmo mais lento.

A única finalização mais perigosa até o fim do jogo veio aos 19, quando, em cobrança de falta ensaiada, Ziyech rolou e Hakimi encheu o pé, mas parou em Livakovic. O Marrocos terminou a partida com oito a cinco em finalizações - foram apenas duas certas para cada lado -, e, apesar de 65% de posse de bola, os croatas não conseguiram encontrar alternativas para superar os africanos, empatando em uma estreia de Copa pela primeira vez em seis participações.

Próximos jogos

A segunda rodada o grupo acontece no domingo (27). O Marrocos encara a Bélgica, no estádio Al Thumama, às 10h, enquanto a Croácia joga diante do Canadá no estádio Internacional Khalifa, às 13h.