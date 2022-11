Em jogo morno, Suíça vence Camarões na abertura do grupo G

Na manhã desta quinta-feira (24), abrindo o grupo G da Copa do Mundo, que também tem o Brasil, a Suíça venceu Camarões por 1 a 0, no estádio Al Janoub. O gol da vitória foi o Embolo, camaronês naturalizado suíço.

A partida registrou o pior público desde a estreia da Copa do Mundo 2022: 39.089 pessoas.

Camarões começa melhor



Na etapa, a Suíça dominou e controlou a partida, mas quem mais levou perigo foi o Camarões. A Nati, desde o primeiro minuto, valorizou a posse de bola, trocando passes, buscando o melhor espaço para ataque, com isso, os Leões Indomáveis jogavam esperando um erro para puxar um contra-ataque.

Aos noves minutos de jogo, Hongla fez um lançamento para Mbeumo, que entrou na área e chutou, parando na defesa de Sommer. No rebote, Toko Ekambi isolou a bola. Minutos depois, Camarões criou boa chance, após Choupo-Moting se antecipar ao zagueiro Akanji. O atacante do Bayern roubou a bola e arrancou livre para dentro na área, mas finalizou fraco e em cima do goleiro.

Em 20 minutos de partida, apesar da pressão da Suíça na saída de bola dos Leões Indomáveis, quem mais trabalhou foi o goleiro suíço Sommer. Aos 29, Camarões chegou novamente com Hongla, que recebeu passe, invadiu a área e chutou cruzando, Sommer defendeu, no rebote, Widmer mandou para escanteio.

Na reta final foi a vez dos Leões Indomáveis controlarem a partida, trocando passes no ataque e empurrando a Cruz Vermelha para o campo de defesa. Aos 34 minutos, Choupo-Moting tocou para Fai, que cruzou para Toko Ekambi, mas antes do atacante finalizar, Widmer tocou na bola e impediu a finalização.

Nos minutos finais, a Suíça apareceu após Vargas cobrar escanteio para Elvedi, mas pressionado, o zagueiro desviou de cabeça para fora. No geral, porém, foi uma primeira etapa abaixo do esperado para a Suíça, considerada a favorita da partida. Os destaques da equipe, Shaqiri e Xhaka pouco apareceram.

Suíça cresce e vence



Para o segundo tempo, a Suíça voltou mais organizada e finalmente conseguiu criar. Logos aos dois minutos, Freuler recebeu e abriu para Shaqiri na direita. Ele cruzou de primeira para Embolo, que finalizou direto para o gol e abrindo o placar. Apesar do gol importante, o atacante não comemorou em respeito ao seu país de origem.

Não é só aqui!



Embolo não comemorou o gol porque nasceu em Camarões. Sua família imigrou para a Suíça quando ele era muito jovem. Embolo se naturalizou em 2014 e começou sua carreira no Basel, onde estreou com apenas 17 anos. #SUIxCAM



Apesar do gol, Camarões não se deu por vencido. Aos 11 minutos, Choupo-Moting fez jogada individual pela linha de fundo, se livrou do zagueiro Akanji e finalizou, mas Sommer defendeu. Minutos depois, Mbeumo cobrou falta direto para a área, Anguissa ganhou a disputa do Sow e cabeceou, mas Sommer fez uma boa defesa.

Depois disso, Suíça tomou conta da partida. Aos 20, Widmer avançou até a linha de fundo e cruzou rasteiro para Vargas, que finalizou bem, forçando Onana fazer uma grande defesa. No minuto seguinte, Shaqiri cobrou escanteio e encontrou Embolo, que por pouco, não marcou o segundo.

Camarões até que tentou pressionar a equipe da Cruz Vermelha buscando o empate, mas não teve muito sucesso. Trocou passes buscando espaços, mas sem muita eficiência. Na reta final a Suíça ainda deve mais chances de ampliar o placar o placar, aos 43 com uma bomba de Xhaka e aos 49 com Seferovic, mas o placar não se alterou.



Antes da partida começar, o ídolo de Camarões, Roger Milla foi homenageado pela Fifa. O ex-atacante de 70 anos recebeu a placa por ter sido o jogador mais velho a marcar um gol em uma Copa do Mundo. Aconteceu na Copa do Mundo de 1994, quando ele tinha 42 anos e 39 dias, no jogo contra a Rússia, pelo Grupo B, quando a seleção africana perdeu por 6 a 1.

Foto: Divulgação/FIFA

Milla teve sua estreia na seleção em 1973, jogando 102 partidas e marcando 28 gols. Disputou as Copas de 1982, 1990 e 1994.



Classificação e próximos jogos



Com a vitória, Suíça assume a liderança com três pontos, e Camarões fica em último lugar por conta do saldo de gols. Brasil e Sérvia ainda se enfrentam pela chave nesta quinta (24), às 16h.

Os times voltam em campo na segunda-feira (28), pela segunda rodada do Grupo G. Camarões enfrenta a Sérvia, às 7h, no Al Janoub Stadium, já a Suíça, jogará contra o Brasil, às 13h, no Stadium 974.