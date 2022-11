John Herdman lamenta derrota em jogo equilibrado contra Bélgica: "Estou orgulhoso do nosso desempenho"

Não foi na tarde desta quarta-feira (23) que a seleção canadense anotou seu primeiro gol na história da Copa do Mundo e de quebra, sua primeira vitória. A equipe acabou sendo derrotada pela Bélgica por 1 a 0, no estádio Ahmed bin Ali, no Catar.

Apesar do resultado adverso, o jogo em si não foi ruim para o Canadá, que teve mais chances de gol que o adversário, que é um dos favoritos ao título do Mundial. Na verdade em alguns momentos, a seleção canadense dominou as ações na partida.

E teve até mesmo a oportunidade de abrir o placar aos 9 minutos de jogo com um pênalti a seu favor. Porém, a penalidade cobrada por Alphonso Davies foi defendido pelo goleiro Courtois. Aos 44 minutos da primeira etapa veio o primeiro chute a gol da Bélgica e único gol do duelo, marcado por Michy Batshuayi.

"Representamos bem o nosso país, contra uma das melhores seleções do mundo, jogamos de igual para igual, mas não vencemos", disse o técnico John Herdman. "Estou orgulhoso pelo nosso desempenho, mas chateado pelo resultado".

"Acho que os torcedores no estádio foram embora com o sentimento de que somos um país do futebol. Eles trouxeram sua energia durante os 90 minutos. Parecia que éramos o time da casa."

De fato, o Canadá surpreendeu e dominou a Bélgica, enquanto sua torcida fazia uma impressionante festa nas arquibancadas. O fim de jogo deixou para a equipe canadense uma sensação de orgulho por ter jogado de igual com um dos favoritos ao título, mas a frustração pela derrota e principalmente, pela oportunidade perdida ainda no começo do jogo.

"Não me arrependo da escolha do cobrador", explicou Herdman durante a coletiva de imprensa após o término do jogo. "Davies é um dos melhores cobradores nos treinos. Mas, não era noite dele, e Courtois teve méritos para defender".

Agora, para seguir com chances de avançar para as oitavas de final da Copa do Mundo no Catar, a seleção canadense terá que vencer a Croácia na próxima partida. Atuais vice-campeões mundiais, os croatas estrearam nesta quarta-feira com empate sem gols com o Marrocos.

E a receita para finalmente vencer seu primeiro jogo em Copas está na ponta da língua do técnico Herdman: errar menos as finalizações.

"Nos quatro dias que faltam para o nosso segundo jogo, contra a Croácia, vamos tentar resolver esse problema e sermos mais eficazes", completou o treinador, que viu sua equipe errar 19 das 22 finalizações que fez contra a Bélgica. Apenas três foram na direção do gol belga.